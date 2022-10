Actualización del Reloj del Apocalipsis nos deja a 100 segundos de la oscura media noche ¿Cuándo será el fin del mundo?

El "Reloj del Apocalipsis" avanza: La humanidad está a 100 segundos de su fin USA8914. WASHINGTON (DC, EEUU), 23/01/2020.- Fotografía cedida por el Boletín de los Científicos Atómicos que muestra a su presidente ejecutivo, Edmund G. Brown Jr. (i), mientras desvela el "Reloj del Apocalipsis" junto a la ex presidenta de Irlanda, Mary Robinson (c), y el ex secretario general de la ONU, Ban Ki-moon (d). El fin del mundo se acerca, espoleado por la amenaza de la guerra nuclear y la crisis climática, y se encuentra a 100 segundos del abismo, según la actualización de 2019 del "Reloj del Apocalipsis" de los expertos del Boletín de los Científicos Atómicos. EFE/ Bulletin Of The Atomic Scientists SÓLO USO EDITORIAL? NO VENTAS (Bulletin of the Atomic Scientists/Bulletin of the Atomic Scientists)