Internet via satélite Starlink Direct to Cell: existem dois países da América Latina que poderão acessar o serviço.

Já há luz verde para a Internet via satélite da Starlink diretamente para o celular (Direct to Cell). No final de novembro, nos Estados Unidos, a FCC (Comissão Federal de Comunicações - FCC, em inglês) concedeu à Starlink uma licença comercial completa para o seu programa Direct to Cell, que utiliza satélites para se conectar diretamente aos telefones celulares. Essa colaboração com a T-Mobile marcou a primeira vez que um operador via satélite e uma rede celular obtiveram autorização regulamentar para operar em conjunto nesse campo.

Mas a T-Mobile não é a única empresa de telecomunicações que se associou com a Starlink para trazer este serviço. São várias, e em diferentes países do mundo: dois deles, da América Latina.

Starlink Direto para o celular no Chile e Peru

Sim, como você leu, Chile e Peru podem ser os primeiros países da América Latina a terem acesso ao novo serviço de internet via satélite diretamente para o celular da Starlink e Elon Musk. Isso porque a empresa de telecomunicações Entel está listada como uma das provedoras associadas ao novo serviço e menciona diretamente que o aplicará nesses dois países.

Apenas oito países têm empresas atualmente listadas como associadas ao Direct to Cell na página oficial, dois deles sendo mencionados da América Latina. E um fato não menos importante: Entel é a única empresa que disponibilizará o serviço em dois países ao mesmo tempo.

Quando poderemos acessar o serviço?

A Entel já informou a aliança com Starlink em sua página oficial, na verdade, eles detalham como isso melhorará a conectividade. Mas ainda não há informações sobre as datas para disponibilizar o serviço aos clientes. De acordo com informações anteriores da Starlink, os serviços estariam ativos entre 2024 e 2025, portanto, o próximo ano pode ser crucial nesse aspecto.

"Nossa parceria com a Starlink oferecerá um novo serviço que trará excelência tecnológica e inovação satelital para proporcionar oportunidades únicas de comunicação através do seu smartphone. Isso é possível graças à tecnologia de satélites de baixa órbita que se conectam diretamente ao seu celular. Este serviço estará disponível para nossos clientes pessoas físicas e empresas", publicado na página oficial da Entel no Chile.

