Onde se podem encontrar os Adidas x Marvel em homenagem a “Deadpool & Wolverine”?

No meio da euforia por “Deadpool & Wolverine” nos cinemas ao redor do mundo, Marvel Studios aproveita para lançar uma colaboração com a Adidas que todos os fãs de quadrinhos vão querer ter nos pés. São dois pares de tênis, um para o personagem de Hugh Jackman e outro para o de Ryan Reynolds.

Os tênis são vendidos em pares de cada personagem. Mas nada te impede de comprar os dois pares e combinar um de cada personagem em cada pé, como mostrado em nossa imagem de capa.

Vamos falar primeiro sobre os tênis do Deadpool. A primeira coisa que chama a atenção nos tênis de Wade Wilson é que são vermelhos, com uma pele de camurça e as três listras típicas da marca Adidas são pretas. A borda da sola, também em preto, tem vários pontinhos vermelhos, que se assemelham a manchas de sangue, uma alusão à violência do personagem interpretado por Ryan Reynolds.

Deadpool Adidas Brutal

Enquanto nos tênis Adidas de Wolverine predomina o amarelo, cor do traje original de Logan, que estreia na tela grande com este filme dos Estúdios Marvel.

Ao contrário das de Deadpool, os tênis do Wolverine são feitos inteiramente de borracha. Dois dos melhores detalhes são que nas três listras da marca alemã, que são azuis, estão as três garras do personagem.

O outro é que na aba está o X dos X-Men para lembrar que este grupo agora faz parte do Universo Cinematográfico da Marvel.

Wolverine Adidas Deadpool & Wolverine

Por enquanto, os tênis só estão disponíveis em sites como eBay. Ambos os tênis são inspirados no modelo Rivalry Low e têm custos diferentes, que podem variar de 180 dólares a 350.