Un homenaje a la tragedia digital: así son las Nike “Error 404″ fabricadas para enaltecer la icónica falla de Windows

Nunca una tragedia digital nos había emocionado tanto. El legendario código de servidor no encontrado, Error 404, sirvió de referencia para unas zapatillas Nike, que desde como una de las mejores de culto de todas las que hemos visto.

Las Nike “Error 404″ existen y son insólitamente hermosas para cualquier geek coleccionista de calzado deportivo inusual. Su diseño es tan sencillo como el problema se servidor al que hacen referencia: son azules, como la pantalla azul de la muerte (Blue Screen of Death) que se generaba en Windows 95 cuando se bloqueaba el sistema .

En la parte interna trasera de la zapatilla tienen el icónico mensaje “Error 404. The Requested upper was not found. Try again”. De acuerdo con una reseña de Clipset, estas zapatillas están basadas en unas Nike Air Force One.

Nike Error 404

Es difícil encontrarlas, pero no es imposible. Fueron hechas para los empleados del .Swoosh, un departamento digital de Nike en el que se hacen experimentos tecnológicos, pero se pueden comprar en eBay por un costo que está entre los 230 y 300 dólares.

Todas las combinaciones constan de una paleta de colores que tienen el azul y el blanco predominando por todo el calzado. Las zapatillas tienen un mensaje en la lengüeta en el que se explica por qué el logo de Nike no está tan presente en el calzado. Dan una justificación de que todos los productos de .Swoosh son una garantía de calidad.

Nike Error 404

Hubo un código exclusivo para quienes son miembros de .Swoosh con el que las podían comprar por 150 dólares. Algunos usuarios tuvieron problemas para acceder a la compra, pero hubo otros, como el de esta cuenta de X que presumió su par de zapatillas “Error 404″.