Demon Slayer terá uma quinta temporada? Tudo sobre Kimetsu No Yaiba

Os dias passam e a empolgação pelo final do arco de treinamento dos Hashira em Demon Slayer (Kimetsu No Yaiba) diminui um pouco. O que não diminui é a expectativa de saber como será o desenvolvimento do que está por vir nas histórias de Tanjiro e Nezuko Kamado, que é o arco do Castelo Infinito.

O arco de treinamento dos Hashira teve um final emocionante e a intensidade necessária que nos prepara para as conclusões das histórias de Koyoharu Gotouge.

Foi o final da quarta temporada e, como sabemos que esta franquia não enrola muito com suas histórias, imediatamente estamos nos perguntando quando será o desenvolvimento da quinta temporada. No entanto, as coisas não apontam para um encerramento tradicional.

Não há quinta temporada de Demon Slayer?

Não haverá uma quinta temporada de Demon Slayer. Para surpresa de muitos, isso será feito por meio de uma trilogia de filmes, que, segundo informações do Crunchyroll, serão distribuídos por eles e pela Sony Pictures Entertainment na América Latina.

De acordo com as informações do site oficial, as empresas mencionadas serão responsáveis pela distribuição da "trilogia de filmes para sua estreia mundial nos cinemas, excluindo territórios asiáticos selecionados e Japão. Nenhuma data de lançamento foi confirmada até o momento".

Com o arco do Castelo Infinito, as histórias de Tanjiro e o resto dos caçadores de demônios chegam ao fim, agora enfrentando o temido Muzan Kibutsuji.

Kimetsu no Yaiba, mais conhecida deste lado do planeta como Demon Slayer, é uma série de mangá escrita e ilustrada por Koyoharu Gotouge que conquistou fortemente os fãs da América Latina. Sua publicação impressa começou em 2016 na revista semanal Shūkan Shōnen Jump da editora Shūeisha, terminando em 2020 com um total de 23 volumes.