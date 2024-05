Revelado o primeiro design que Akira Toriyama tinha em mente para o Modo Besta de Gohan

Cada design ou transformação nos personagens de Dragon Ball passa por um processo de edição brutal, no qual vários filtros são supervisionados por especialistas na obra de Akira Toriyama. O mangaka criava sua ideia e as pessoas ao seu redor, selecionadas por ele, tinham o papel de dar suas impressões e melhorias, visando o benefício do mangá e anime mais famoso da história.

Declarações de Akira Toriyama após o lançamento de Super Hero, em meados de 2022, revelaram que o design que ele havia pensado para o Gohan Beast (ou Modo Besta de Gohan) era muito diferente do que vimos no filme.

O mangaka disse na época que o primeiro esboço que fez de Gohan Beast não parecia o personagem que ele estava quase 40 anos ilustrando, por isso decidiu mudar para o que vimos no final, tanto no mangá quanto no filme animado.

Akira Toriyama queria que a transformação de Gohan mudasse a cor de sua pele para azul, e não seu cabelo como é comum entre os saiyajins.

“Gohan já passou por muitas mudanças até este ponto, mas havia uma necessidade de passar por uma nova transformação e despertar”, disse Akira Toriyama ao começar a explicar o novo modo do guerreiro saiyajin.

"Partindo da imagem do despertar de sua infância como base, Gohan experimentou sua própria evolução única. O nome da transformação é "Gohan Besta", da besta desperta que ele carrega dentro de si", acrescentou o mangaká japonês.

“Para o design, eu tentei dar um rosto assustador com a pele azul, mas não combinava com a imagem de Gohan. Então, como costumo fazer, acabei aumentando o cabelo e dando um olhar afiado. Isso acabou sendo bem recebido”, disse Akira Toriyama.

O famoso insider de Dragon Ball, Supa Chronicles, pegou essas declarações de Akira Toriyama e fez sua própria versão de como o personagem teria se parecido sob esse primeiro esboço, que até agora não vimos oficialmente, de acordo com a resenha da 3D Juegos. Você teria gostado de ver Gohan dessa forma?