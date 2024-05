Dragon Ball Super: La transformación del Orange Piccolo tiene un misterio que nadie ha podido descifrar

Piccolo recobró su protagonismo en la más reciente película de la franquicia, Dragon Ball Super: Super Hero, y en el arco que acaba de terminar en el manga, que lleva el mismo título. El namekuseí logró una transformación a la que conocimos como Orange Piccolo y de la que es posible que sólo hayamos visto el principio.

Sin embargo, alrededor de esta transformación hay un misterio que nadie ha podido descifrar. Bajo este modo del Orange Piccolo, el guerrero alcanza niveles similares a los de Gohan en Modo Bestia, Goku en Ultra Instinto o Vegeta en Ultra Ego.

Muchos fanáticos de Dragon Ball se preguntan por qué Piccolo da este salto tan drástico de su nivel de pelea común, que se había quedado atrás desde la saga de Cell y los Androides. Desde aquel entonces que no se le veía al namekuseí pelear al mismo nivel de los guerreros más poderosos de Dragon Ball.

Todos sabemos que desata todo el poder de su interior gracias a un deseo pedido a Shenlong. Pero si tenía todo eso guardado, al menos debió haber tenido algo más de fuerza en los arcos de Majin Buu, la Batalla de los Dioses, Golden Freezer, el Torneo de la Fuerza de los Universos (1 y 2), Moro y Granolah, ya que Piccolo nunca dejó de entrenar.

¿Por qué el color naranja de Orange Piccolo?

Akira Toriyama explicó algunos detalles de la transformación del personaje.

El color naranja es porque Piccolo tiene ahora un ki divino, al que logra acceder gracias a Shenlong, que tiene tonos anaranjados en su cuerpo y en las esferas. Entonces, es por eso que la piel del namekuseí se torna de este modo cuando se transforma.

El sensei dice también, que al no haber cabello, como los casos de los saiyajines, no había forma de cambiarle el color. Entonces, por eso se fue a la piel.

“Como no tiene pelo, no se puede modificar con la transformación, así que le hice mucho más robusto y le di el color naranja para distinguirlo mejor de su forma original. A pesar de esto, a veces es complicado diferenciarlo de su forma normal. Quizás debería haberlo exagerado más, pero personalmente me encanta que haya ganado un poder con el que puede rivalizar con el de Goku y los demás. El nombre de Orange Piccolo es típico de él, porque no tiene muy buen gusto poniendo nombres”, dijo Akira Toriyama.