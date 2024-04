Live action feito pela IA mostra como Dragon Ball seria na cultura egípcia

A inteligência artificial nos deixa sem palavras mais uma vez, com uma brilhante ilustração hiper-realista dos personagens de anime. Em uma versão inesperada que vimos neste domingo, nos deparamos com um live action de Vegeta representado como um faraó, como se Dragon Ball tivesse sido baseado na cultura egípcia. Ele é o verdadeiro príncipe saiyajin.

Esta obra de arte foi feita pela equipe do Universo.Mid, uma conta do Instagram que costuma postar conteúdo de personagens de anime, quadrinhos e cultura geek feitos por inteligência artificial. Eles têm cerca de 120 mil seguidores e estão ganhando popularidade a cada postagem.

No caso do Príncipe Vegeta, versão egípcia, os detalhes são o mais interessante da ilustração. Em uma das fotos que vamos mostrar, Vegeta tem um protetor de peito semelhante ao de Bills, Deus da Destruição, mas percebe-se que não tem nada a ver com a divindade.

Trata-se de um simples detalhe do guerreiro saiyajin relacionado à vestimenta que os faraós costumavam usar. Este mesmo protetor usa uma capa, característica que indica que estamos diante da presença do governante de um povo.

Vegeta pela inteligencia artificial Foto: Universo MID

Vegeta pela inteligencia artificial Foto: Universo MID

Vegeta Foto: Universo MID

Esta é uma das muitas demonstrações de versões de Dragon Ball que poderiam facilmente chegar às telonas. Vegeta no modo egípcio é apenas o começo dessas aventuras, que poderiam facilmente se desenvolver ao redor dele e depois adicionar mais personagens. Só falta vontade para fazer um trabalho respeitável de live action sobre a obra de Akira Toriyama.

Vegeta, príncipe dos saiyajins, é um dos personagens principais de Dragon Ball. Para aqueles que não o conhecem, ele estreia no primeiro arco de Dragon Ball Z e gradualmente se torna uma peça fundamental dos Guerreiros Z e sua luta para proteger a Terra e o Universo 7.