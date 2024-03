Apple afirma que 128 GB é ‘muito armazenamento’ em seu anúncio do iPhone 15

Num golpe inesperado, a equipe da Apple lançou seu mais recente vídeo promocional sobre o iPhone 15 em seu modelo base de entrada, o mais acessível em termos de custo. Porém, um detalhe do comercial acabou gerando bastante polêmica na internet: a afirmação de que 128 GB de armazenamento é muito espaço.

Não é segredo para ninguém que a empresa de Tim Cook geralmente opera com um atraso relativo na produção de sua linha de smartphones. Assim, há bastante tempo ocorre essa dinâmica em que o Android de alta performance de hoje pode ser projetado como o iPhone que eles lançarão no mercado daqui a 6 ou 7 anos.

iPhone 15 Pro

No mais recente anúncio do iPhone 15, sua versão mais básica (distante do brutal Pro), a Apple mencionou que seus novos modelos têm “armazenamento suficiente para muitas fotos”. No entanto, com um usuário médio preenchendo facilmente metade dos 128 GB apenas com aplicativos, surgem duas dúvidas obrigatórias:

A primeira pergunta que o anúncio nos desperta é óbvia: esse espaço é realmente suficiente para as dinâmicas de uso atuais do usuário móvel médio?

A segunda dúvida tem uma conexão mais direta com a questão do descompasso levantada no início deste artigo: em que ano a Apple está vivendo e quão distante está de 2024?

A Apple afirma que 128 GB de armazenamento são suficientes para o iPhone 15

Houve um tempo, certamente, em que 128 GB pareciam um espaço ilimitado. Mas com o aumento da qualidade das fotos e vídeos, juntamente com a quantidade de aplicativos que usamos, as necessidades de armazenamento cresceram exponencialmente.

O simples ato de usar um serviço de streaming com capacidade de armazenamento local, como Netflix, Max, Apple Music ou Spotify, já compromete facilmente essa quantidade de espaço de armazenamento. Portanto, a afirmação do anúncio em questão soa audaciosa:

É importante ter em mente que a Apple manteve o armazenamento base de 128 GB desde o iPhone 13 em 2021. Isso nos remete novamente à questão do atraso em relação à concorrência, onde este ponto de partida com a memória interna está presente há pelo menos 7 anos.

Embora para alguns usuários possa ser suficiente, para outros significa constantemente excluir fotos, vídeos ou aplicativos para liberar espaço ou depender totalmente de serviços de nuvem, que no caso da Apple têm um custo significativo.

Embora o iCloud seja uma opção inegável, muitos podem considerar que os 5 GB gratuitos que oferece são irrisórios ou, pelo menos, insuficientes para as dinâmicas atuais. Como bem apontam os colegas da Apple Insider em outro artigo que questiona o mesmo que nós.

Na comunidade Android, nos últimos dois anos, 256 GB se tornou o novo padrão mínimo para um smartphone que não permite expandir sua memória através de cartões microSD.

Então, essa distância nos levou à situação atual em que a maioria das pessoas com um iPhone com tal capacidade de armazenamento optam por excluir conteúdo valioso antes de pagar por mais espaço na nuvem.

Apple

Para aqueles que estão atualizando de um iPhone anterior com 64 GB, os 128 GB do iPhone 15 parecerão um grande avanço. No entanto, com a câmera de 48MP do novo modelo, essa sensação de espaço extra pode não durar muito.

No entanto, parece que ainda faltam alguns anos para a Apple adaptar os equilíbrios de armazenamento de seus modelos base, então os usuários do iPhone 15 terão que decidir se 128 GB são suficientes para suas necessidades, ou se devem desembolsar dinheiro extra por um modelo mais robusto.