YouTube ha eliminado más de un millón de videos por desinformación sobre el COVID-19

A través del blog de YouTube, en una publicación compartida este miércoles 25 de agosto, el director de productos de la plataforma de reproducción, Neal Mohan, explicó el enfoque del sitio para manejar la información falsa o errónea, especialmente en videos sobre el coronavirus COVID-19 y sus variantes.

Mohan hizo referencia a la cantidad de información errónea que prevalece en “todas las facetas de la sociedad, a veces arrasando a las comunidades con una velocidad vertiginosa”, expresando su preocupación por la influencia de la desinformación en los usuarios.

Afirmó que la plataforma elimina activamente el contenido que viola sus pautas de la comunidad, revelando que aproximadamente 10 millones de videos se eliminan cada trimestre y la mayoría de estos videos ni siquiera alcanzan las 10 reproducciones. El director de productos de YouTube dijo que de los miles de millones de videos que están presentes en la plataforma, solo entre el 0,16 y el 0,18 por ciento violan sus políticas.

Desde el brote de COVID-19 en el mundo, YouTube ha eliminado más de un millón de videos relacionados con el tema, que en su mayoría trataban sobre curas y tratamientos falsos o no recomendados. Como referencia, se eliminan todos los videos que fomentan las malas prácticas para afrontar el virus.

Para identificar claramente el contenido inadecuado, YouTube depende de un conjunto claro de hechos, que obtiene de organizaciones de salud como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) con respecto al coronavirus.

En otros casos, la información errónea es aún menos clara, ya que no suele haber una fuente primaria que pueda identificar lo que es correcto. “Lo más importante que podemos hacer es aumentar lo bueno y disminuir lo malo. Es por eso que en YouTube estamos aumentando la información de fuentes confiables y reduciendo la difusión de videos con información errónea dañina“, destacó.

“Cuando las personas ahora buscan noticias o información, obtienen resultados optimizados por la calidad, no por lo sensacional que podría ser el contenido. He aquí por qué hemos hecho este núcleo para nuestro enfoque“.

