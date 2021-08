What if…? de Disney Plus incorporará películas de la Fase 4 del MCU

Se hace oficial, la serie What if…? de Disney Plus también contará historias relativas a las cintas que conformarán la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

Una de las grandes sorpresas de esta última temporada de estrenos en Disney Plus ha sido sin lugar a dudas la serie de What if…?. En donde nos muestran diferentes historias muy interesantes sobre los multiversos de Marvel.

Con un formato poco convencional para las plataformas de streaming, se estrena un nuevo episodio cada semana. Con la peculiaridad de que cada capítulo es sorpresa. De modo que todo el mundo se entera al mismo tiempo de qué trata la aventura de ese día.

Al momento de escribir la presente se han lanzado dos episodios apenas de la serie. El primero narrando el nacimiento de La Capitana Carter, y el segundo que nos muestra lo que habría sucedido si T’Challa fuera Star Lord.

Ambas tramas, por lo menos en su concepción original, pertenecen a cintas de las primeras tres fases del MCU. Pero la serie iría mucho más lejos de ese punto.

What if…? enriquecerá la Fase 4 del MCU

Marvel Studios se encuentra en pleno vuelo de su maquinaria de promoción con el estreno de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, De modo que su jefe máximo, Kevin Feige, dio una entrevista exclusiva a la gente de Screen Rant.

Ahí el ejecutivo no tuvo problema en desviar el tema de la charla original, para hablar sobre la serie de What if…? y revelar su plan para integrar más historias ahora relativas a las nuevas cintas de la Fase 4 del MCU:

Eso es lo divertido de tener la serie de What If …? ahora; podemos explorar preguntas de todo tipo… Y les diré, justo la temporada 1 está aprovechando las películas y las historias de MCU que han visto hasta este momento. Pero la temporada 2 definitivamente incorporará películas de la Fase 4.

Efectivamente What If…? ni siquiera había sido estrenada cuando Disney había autorizado ya la producción de su segunda temporada. Con tan solo dos episodios emitidos podemos constatar la razón de ese movimiento prematuro.

Lo interesante aquí es que entonces la serie exploraría y expandiría las historias de las cintas que están estrenándose a partir de este año 2021.

Qué cintas de la Fase 4 entrarán a la serie

Obviamente por la naturaleza de esta primicia resulta imposible saber qué películas serán las que volverán a ser recontadas a través de esta serie.

Aunque por lo pronto, sabemos con certeza que estas son las cintas que conforman la Fase 4 del MCU:

Black Widow

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021)

Eternals (2021)

Spider-Man: No Way Home (2021)

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022)

Thor: Love and Thunder (2022)

Black Panther: Wakanda Forever (2022)

The Marvels (2022)

Ant-Man and the Wasp: Quantumania (2023)

Guardians of the Galaxy Vol. 3 (2023)

Fantastic Four (TBA)

Blade (TBA)

Por la situación actual con Scarlett Johansson y Disney vemos poco probable que la Black Widow original regrese incluso a una aventura animada de esta serie.

Pero será necesario esperar para saber todo.