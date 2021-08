What If…?: ¿Quién es el actor que da vida a Steve Rogers?

La nueva serie de Marvel en Disney Plus nos hace ver todo aquello que pudo haber ocurrido con el universo cinematográfico de Marvel si algunos eventos hubieran sido distintos a lo que vimos.

Obviamente esto hace que muchos de los personajes sean completamente distintos entre sus versiones oficiales en el MCU y las que vemos en esta serie. Justo como ocurre en los cómics, en donde podemos ver algunas historias ser completamente distintas a los eventos que ocurrieron de manera oficial en la Tierra-616.

Lo curioso es que también algunos de los actores que interpretan a estos héroes son distintos, empezando por Drax, que se confirmó que no contará con la voz de Dave Bautista y llegando a Steve Rogers, quien no es Chris Evans en esta ocasión.

Entonces, si el mismísimo Steve no es interpretado por Chris Evans ¿Quién es entonces? Si no has visto la serie, no te preocupes, no te haremos ningún spoiler sobre el primer episodio que ya se puede encontrar en Disney Plus.

What If…? Cambia hasta a los actores

Como mencionamos, el actor que da vida ahora a Steve Rogers es distinto, no es Chris Evans, pero eso no significa que sea algo malo, al contrario, es un actor también muy talentoso llamado Josh Keaton.

Este actor ha trabajado ya con anterioridad en otras producciones de Marvel, siendo las voces de dos emblemáticos Ant-Man y Spider-Man. Así que sabemos que tenemos ante nosotros a un experimentado actor que está muy familiarizado con el universo de Marvel y no solamente con el MCU.

Pero por si te lo estás preguntando, esto no significa que Chris Evans no pueda volver nunca a tomar el papel de Steve Rogers, pero curiosamente, tampoco significa que vaya a hacerlo, pero el caso de dejar fuera a Chris Evans de esta serie no tuvo que ver con problemas con el actor ni por dejarlo para siempre fuera, sino que se confirmó que la producción está consciente del trabajo de sus actores y sería complicado reunirlos a todos.

A diferencia del caso con Drax, en donde el mismísimo Dave Bautista dio a conocer que nunca se le acercaron para que hiciera la voz del guardián de la galaxia, Chris Evans no ha dado a conocer si se le acercaron y lo rechazó o si fue un caso igual al de Dave.

¿Qué nos espera en esta serie?

Realmente parece que estamos frente a una muy interesante serie que nos llevará por distintas versiones del universo cinematográfico de Marvel y no podemos estar más emocionados por todo esto.

Algunas de las cosas que se han adelantado son la aparición de los Marvel Zombies, aunque con cambios significativos, una aparición de Spider-Man como el hechicero supremo y hasta a T’Challa tomando el lugar de Peter Quill como Star-Lord.

Esperamos que terminando esta serie podamos ver algunas cuantas temporadas más bajo este mismo concepto pero con historias cada vez más distintas entre ellas, por lo mientras podemos estar seguros que están haciendo algo muy interesante y de una gran calidad, por lo que podemos estar tranquilos de que lo que sea que venga después, será igual de bueno o incluso mejor.

Mientras tanto, también tenemos disponible las series de WandaVision, Loki y The Falcon & The Winter Soldier, las que están sentando las bases para todo lo que ocurrirá con la siguiente etapa de las películas de Marvel. Así que si aún no ves ninguna de estas series, vale la pena que le des una buen vistazos a estas, ya que realmente son muy importantes para el futuro y el presente de Marvel en cuanto a producciones cinematográficas se refiere.

