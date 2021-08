Finalmente llegó el tráiler de Spider-Man: No Way Home y suma a un inesperado villano para el Universo Cinematográfico de Marvel

En vista de la filtración que hubo del tráiler de la nueva película de Spider-Man con Tom Holland, parece que a Marvel Studios y Sony ya no le quedó más opción que lanzar este nuevo tráiler del famoso superhéroe arácnido, o mejor dicho, superhéroes.

Y es que después de muchas especulaciones, por fin se ha confirmado que veremos a Doctor Strange acompañando al trepa muros en la trama principal de la historia. Asimismo, otros personajes, de los que ya se tenía conocimiento de su aparición como Doctor Octopus también se muestran en el ansiado adelanto.

El inesperado personaje de Spider-Man: No Way Home

De igual forma, un inesperado personaje, del cuál no se había detallado información en filtraciones previas, llegará en Spider-Man: No Way Home. Se trata del villano de la primera entrega de la película que protagonizó Tobey Maguire, el Duende Verde. “Ten cuidado con lo que deseas, Parker”, se escucha una voz, después de lanzar las pequeñas pero poderosas bombas del malévolo que interpretó en su momento Willem Dafoe.

En este sentido, aparece el rostro familiar de Alfred Molina y uno de sus peligrosos tentáculos como el Doctor Octopus. A estas amenazas que enfrentará el Spider-Man de Tom Holland, también se sumará, seguramente, las de Electro (Jamie Foxx) y algún otro villano más de los cuales solo hay rumores.

La trama del esperado largometraje

Esta será la tercera entrega de Spider-Man que producen Sony y Marvel Studios en colaboración. La última película, que salió justo unos meses antes de que explotara la pandemia que retrasó este estreno, tuvo como post crédito la revelación de la identidad de Peter Parker.

Esto le causa problemas a Peter, por presuntamente haber matado a Mysterio, quien habría quedado como un “héroe”. Dicha situación también pone en aprietos a sus ayudantes, Ned (Jacob Batalon), la tía May (Marisa Tomei) y la misma MJ (Zendaya).

Entonces, el pupilo de Tony Stark acude a Doctor Strange, de quien se conoce que tiene poderes relacionados al tiempo, espacio y realidades diferentes, para que acomode la revelación de su identidad. Sin embargo, esto genera, al parecer, un caos temporal en el que aparecerán todos estos personajes mencionados.

Sin muchos más detalles revelados, este el tráiler revelado en la cuenta oficial de la película y también en las redes sociales oficiales de Sony.

What just happened? Watch the official teaser trailer for #SpiderManNoWayHome, exclusively in movie theaters December 17. pic.twitter.com/gitbLCniOd — Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) August 24, 2021

Muchos fanáticos se quedaron con las ganas de ver a Andrew Garfield y Tobey Maguire e este adelanto. Los mismos no fueron ni conformados ni descartados. En consecuencia, las especulaciones en torno a este complejo tema seguirán hasta que alguien se digne a revelar información oficial.