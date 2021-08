Shang-Chi: primeras reviews son positivas y destacan la llegada de la cultura asiática al MCU

Menos de dos semanas restan para el estreno en cines de Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos, y tras su estreno mundial el pasado 16 de agosto en el que periodistas y críticos de la industria del entretenimiento pudieron ver a los protagonistas en la alfombra y roja y la película de forma exclusiva, las primeras reviews ya fueron publicada por los principales medios de comunicación estadounidenses y el consenso es positivo, destacando la llegada de la cultura asiática al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés).

Shang-Chi, interpretado por el actor chino-canadiense Simu Liu, aparece por primera vez en el MCU para una épica aventura: doblegar a su propio padre, uno de los villanos más icónicos de los cómics de Marvel: El Mandarín, también conocido como Wenwu y que será encarnado por Tony Leung, uno de los criminales más poderosos de China, quien lo entrenó desde niño para que siguiera sus pasos en el mundo criminal y que lidera la organización terrorista Los Diez Anillos, que fue nombrada por primera vez en Iron Man (2008). Curiosamente, en Iron Man 3 también nombran al Mandarín, pero se trataba de un farsante.

Ahora, Marvel introduce en su universo a Shang, un chico normal con una vida normal en San Francisco, que se gana la vida como valet parking de un hotel, mientras trata de alejarse de las oscuras sombras de su pasado. La cultura asiática y esa acción de películas de artes marciales, la revelación de un héroe que era desconocido por miles de fanáticos y hasta la adaptación de los niños orientales al estilo de vida estadounidense son los puntos más fuertes de la entrega.

Lo que dicen las reviews de Shang-Chi

En IGN, Francesca Rivera elogió el “equilibrio complicado” que creó el director Destin Daniel Cretton entre la adaptación de los asiáticos y su cultura en territorio estadounidense y la clásica puesta en escena de Marvel y su acción de superhéroes: “Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos logra un equilibrio complicado: reflejan el complicado conflicto de la vida real entre los niños estadounidenses de origen asiático de primera generación y los deseos de sus padres inmigrantes, al tiempo que ofrecen las escenas de acción dinámicas por las que el MCU es conocido“.

“El director Destin Daniel Cretton hace malabares hábilmente con estos dos elevados objetivos, registrando una entrada en el universo de Marvel que es a la vez emocionalmente resonante y lo suficientemente emocionante como para superar sus visuales ocasionalmente desiguales y su tradición insatisfecha“, añadió.

Dos claves que narra IGN en su nota pueden ser los motivos suficientes para ir a ver la película el 3 de septiembre. “La amistad de Shang y Katy es el ancla de la película, y es refrescante tener un dúo con una confianza ya acumulada, lo que hace que sea más fácil creer que ella todavía estaría a su lado después de conocer su vida secreta” y “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings tiene las mejores escenas de acción del MCU hasta la fecha, lo cual no es sorprendente si se considera la naturaleza de los poderes de su protagonista“.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings is a confident introduction to Marvel’s first Asian superhero lead, delivering the MCU’s best fight choreography and one of its most emotionally complex villains.



Our review: https://t.co/mCWoAavzOx pic.twitter.com/CCLfRcBcsl — IGN (@IGN) August 23, 2021

La importancia de la llegada un héroe de origen asiático al MCU

En el sitio de Empire, Laura Sirikul destacó la importancia de la llegada de un héroe principal de origen asiático al MCU. Marvel celebró la cultura negra y africana con Black Panther. En Captain Marvel tuvimos el primer largometraje del gigantesco estudio con mujeres dirigiendo (Anna Bodden) y protagonizando (Brie Larson). Hay una primera vez para todo y ahora le tocó a los orientales con Shang-Chi, en la piel de Simu Liu.

“Ha habido personajes de ascendencia asiática en el MCU antes, incluidos Wong (Doctor Strange), Hogun (Thor) y Jimmy Woo (Ant-Man And The Wasp y WandaVision). Pero siempre han sido el ayudante, lacayo o cómico de los héroes principales. Shang-Chi presenta no solo al primer protagonista asiático, sino también a un elenco predominantemente asiático. Felizmente, los asiáticos pueden dar un suspiro de alivio colectivamente, porque la película es buena. Realmente buena“.

Por su parte, Angie Han de The Hollywood Reporter expuso el lado emocional de la cinta, concentrándose en la guerra interna que vive el protagonista: “Shang-Chi es el hijo de un señor del crimen inmortal, quien ha rechazado el imperio de su padre por una vida más simple y menos asesina, estacionando autos para un lujoso hotel de San Francisco. Su viaje será para recuperarse a sí mismo, reconciliando su oscuro pasado con su buen corazón para forjar un nuevo camino a seguir“.

Shang-Chi pasa de ser un desconocido a superestrella del MCU

Algo que en lo que coincidieron la mayoría de los medios, incluyendo a Variety en la review de Peter Debruge es que Shang-Chi pasó de ser un desconocido para los fans del MCU a una auténtica superestrella, lo que le va a dar mucho especio en futuras producciones.

“Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos es un espectáculo de efectos visuales llamativo y dirigido por asiáticos que le da al héroe de segundo nivel el mismo tratamiento exagerado que suelen recibir los grandes como Hulk y Thor. El resultado amplía el espectro de representación de la marca una vez más, ofreciendo a las audiencias de ascendencia asiática el tipo de empoderamiento para el que Black Panther allanó el camino hace unos años“.

Finalmente, el sitio especializado Rotten Tomatoes, entre más de 70 reviews, llegó a un consenso general y le dio a la película un espectacular 92% de 100: “Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos no está completamente libre de la fórmula familiar de Marvel, pero esta emocionante historia de origen expande el MCU en más de un sentido“.

Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos se estrena el 3 de septiembre en cines y será la segunda película de la Fase 4 del MCU tras Black Widow. Además de Simu Liu como protagonista y Tony Leung como el villano El Mandarín, Awkwafina (Katy), Michelle Yeoh (Jiang Nan), Fala Chen (Leiko Wu), Florian Munteanu (Razor Fist), Ronny Chieng (Jon Jon) y Andy Le (Death Dealer) han sido confirmados como parte del reparto. Tim Roth regresa como Abominación y en el elenco destaca la presencia de Wong (Benedict Wong), el hechicero y compañero de Doctor Strange.