Review de los Huawei FreeBuds 4: mejorando en lo esencial [FW Labs]

Llevo varios años probando cada audífono y gadget relacionado al sonido que saca Huawei, han existido momentos más altos que bajos y los Freebuds 4, que son la secuela del modelo de 2019, evolucionan en “lo que importa”.

Siguen siendo, al menos en lo físico, muy similares, lo que significa que son de diseño abierto, o sea sin gomas que los aseguren en tus oídos.



He escuchado de mucha gente pidiendo recomendaciones de algo para escuchar música que sean de este estilo, porque lo otro les molesta o nunca lograron acostumbrarse.

Si eres de ese grupo de personas, estos audífonos van a ser tus favoritos, son los mejores que existen para ellos.

Pasa que actualizaron el driver de cada auricular a uno de 14.3 mm de tamaño, lo que produce sonido en mayores rangos y por lo tanto, mucho más fiel y completo. Si a esto le sumamos Bluetooth 5.2, que da una estabilidad y rapidez fantástica, son muy buenos para ver videos y jugar, el retraso o lag es muy poco.

Estos audífonos además cuentan con cancelación de ruido activa, que tal como precisé hace unos años, no hace mucho por el factor de forma que no impide la entrada de sonidos externos de forma muy agresiva, pero a pesar de ser leve, ayuda a que la música sea más clara y que te puedas aislar un poco más del mundo exterior.



Son súper ligeros y cómodos, con un micrófono que ahora sí se escucha bastante bien y se puede considerar para llamadas de todo tipo sin pasar muchos sobresaltos. Por cierto, me encanta que tengan detección de proximidad y la música se pause al sacarse uno de los audífonos. Sí, se resume al ponerlo de vuelta.

Lo que sí me molesta es que solo la versión vendida en China tenga carga inalámbrica. El modelo pasado de hace dos años tenía, y de acuerdo a representativos de la marca este año le quitaron esa característica para mantener un precio competitivo. Yo creo que se debe a la falta de componentes en pandemia, pero es solo especulación. Sea cual sea el caso, me patean mucho las diferenciaciones regionales y este “nice to have” en particular es uno que a mí me importa mucho.



La batería dura un poco más de 4 horas sin cancelación de ruido activa, pero recomiendo usarla siempre para sacarles real provecho, y bajo ese escenario, la autonomía es de 2 horas y media. El case entrega casi cuatro cargas extra.



Si eres capaz de superar lo anterior (que puede que te de lo mismo, es válido) obtendrás unos audífonos que, hoy en día, son la mejor opción en este factor de forma que es ultra cómodo para muchos. Por cierto, el volumen se puede controlar con swipes en cualquiera de los dos auriculares, lo que es súper intuitivo.

Funcionan de maravilla dentro del ecosistema de Huawei con HarmonyOS, y si los planeas usar con teléfonos Android de otras marcas o iPhone, la experiencia es la misma que con otros TWS Bluetooth, pero con muy buena estabilidad.

Los FreeBuds 4 estarán disponibles en las principales tiendas del retail y oficiales de la marca.