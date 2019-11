Serán la mejor alternativa para varios: review de los audífonos FreeBuds 3 de Huawei [FW Labs]

Primeros con diseño abierto y cancelación de ruido activa.

Junto al lanzamiento del Mate 30 y Mate 30 Pro en Múnich, Huawei presentó sus audífonos inalámbricos FreeBuds 3.

Sí, se parecen una enormidad a los AirPods de Apple, pero estos cuentan con algo que los otros no (al menos no en su modelo Pro más costoso): cancelación de ruido activa en este factor de forma.

Hemos probado opciones así pero todos tienen punta de silicona, que se amolda al oído para mejorar más la cancelación. Huawei opta por la comodidad (hay gente que detesta los otros) y se lanza con todo.

Sobre eso, que es uno de los factores más importantes al considerar audífonos que usarás gran parte del día, estos casi ni se sienten, pesan nada y no se meten en tu camino. Ahora, el "cuerno" es un tanto largo y si tienes algún arete aparatoso podría meterse en el camino, ojo con eso.

La carcasa de carga, que tiene carga inalámbrica, por cierto, es adorable. No es tan pequeña como otros pero se mantiene en el margen de lo aceptable. Es redonda y en este color blanco (están en negro también) parecen un dulce. Sin duda se pueden volver reconocibles, al estilo "es Huawei".

¿Autonomía? En mi caso me dieron un poco más de 4 horas por carga, para que el estuche me entregue 20 horas extra. Maravilloso. Se puede cargar por USB-C también todo en cerca de una hora de 0% a 100%.

Su conectividad es buena, ya que el chip Kirin A1 que viene incluido hace que usarlos con dispositivos de Huawei sea una brisa, lo que se ve potenciado por la aplicación AI Life (solo en Android), que es un hub para controlar todos los gizmos de la marca. Aquí se gana más personalización de los controles y manejo granular de los gadgets. Lo que sí, extrañé algún gesto táctil deslizable para controlar el volumen. Quizás en los FreeBuds 4. La app no está en iOS, lo que no quita que se puedan usar con iPhone, pero sin personalización.

Al tener un diseño abierto, sin gomas ni nada que los mantenga en el oído más allá de la forma, la cancelación de ruido no logra ser todo lo agresiva que algunos esperan. Aún así consiguen su cometido de bajar 15 decibeles el ambiente, lo que puede ser un lujo con algo de este estilo en una oficina ruidosa o en el transporte público. Hasta en aviones podrías encontrar que son justo lo que necesitabas.

Las llamadas a través de ellos no son buenas, pero en comparación a otros audífonos de características similares están muy por arriba. Pasa que los hallo a casi todos pésimos en esto. En ambientes controlados y sin mucha bulla andan bien. Caminando por la calle o estando en el metro, a pesar de que la calidad de las llamadas mejora respecto a entregas pasadas y la competencia, me parecen insuficiente. Pero cuidado, que son utilizables (al contrario de otros) y con la tecnología de cancelación de viento que tienen disponible esto puede mejorar con alguna actualización de software. Soy muy exigente en este punto y no me arrepiento.

Ahora lo más importante ¿Cómo suenan? Para sorpresa mía, no son audífonos que privilegien en demasía los bajos, a pesar de que sí se sienten y están tratados de manera correcta. Se nota un buen trabajo con el driver disponible, donde hay una receta, una EQ característica, que ensalza las frecuencias altas para mayor efecto de separación y claridad, sin sacrificar tanto los medios. De todas formas y a pesar de ser un tópico subjetivo, no son material de audiófilos ni mucho menos, pero para 9 personas y media de 10 serán más que suficiente. Evidentemente, si la cancelación de ruido activa está funcionando es mejor aún, ya que se disminuyen las externalidades que puedan afectar la calidad.

Al final de cuentas, por su precio de entrada de CLP $129.990 me parecen una alternativa espectacular en el mundo Android, donde conseguir algo con cancelación de ruido como los Sony que ya probamos cuestan harto más, ni hablar de los AirPods Pro, que además de no estar disponibles aún en región, costarán un poco menos que el doble y la experiencia completa está súper amarrada a usar un dispositivo Apple. Creo que los FreeBuds 3 te pueden sorprender, tanto por su portabilidad, facilidad de uso, cancelación de ruido y claridad de audio. Son una opción muy recomendable para estas navidades, aunque sea como "autoregalo".