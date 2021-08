Review de la freidora de aire Mouvair Gourmet: la mejor relación precio/calidad [FW Labs]

Las “Airfryer” o freidoras de aire se han convertido en el objeto de deseo de muchos. Ya sea por su conveniencia y rapidez, como también por la posibilidad de poder comer igual de rico dismuyendo drásticamente el uso de aceite en preparaciones. La Mouvair Gourmet es la protagonista de este review.

Empaque simple y ordenado, garantía de 12 meses, manual de usuario y recetario.

Anteriormente ya habíamos reseñado productos de esta marca, específicamente un purificador de aire. Como me ha ido bien (muy bien) con tal aparato en la casa, mis niveles de confianza aumentan de entrada.

¿Cómo funciona esta maravilla? Una cocinilla eléctrica emite calor, pero está arriba de la comida. Para evitar que se pierda, hay un sistema de ventilación que mueve el calor y “ataca” el canasto con los alimentos desde todos lados, logrando así una cocción profundamente similar a lo que se puede lograr friendo o en un horno de convección, pero en mucho menos tiempo y casi sin aceite.

El interior, sin canastillo.

Para que todo salga bien y la experiencia sea placentera, es clave que el canasto sea grande. En el mercado hay ofrecimientos de un litro y medio, bajo mi opinión, si vives solo y quieres hacer algo más que cuatro nuggets, no sirven de mucho. La Mouvair Gourmet tiene una capacidad de 5,5 litros y en formato cuadrado. Esto se siente mucho más lógico y puedo meter, por ejemplo, tres hamburguesas con acompañamientos sin problemas y tenerlas listas en unos 11 minutos, solo rociando un poco el receptáculo con antiadherente vegetal.

Canasto de factor de forma cuadrado de 5,5 litros de capacidad.

Lo otro es que sea fácil de usar. Esta freidora de aire usa un panel táctil con siete funciones de recetas comunes, como pollo, pescado, papas fritas y más. Además tiene un modo para mantener caliente la comida sin sobrecocinarla. Evidentemente puedes programar tus tiempos y temperaturas hasta los 200º Celsius.

El panel táctil tiene buena visibilidad incluso en situaciones de mucha luz.

De acuerdo al sitio oficial del producto, las cestas son antiadherentes y están hechas de materiales sin PFOA ni BPA, lo que las hace más segura para tus alimentos. Lo que sí me fijé en lo práctico es que cosas que en otros modelos se quedan pegadas, en esta no pasa. Creo que la materialidad está mejor pensada.

Un diseño elegante.

Otra cosa que me gustó bastante es que además de todo el material que hay en línea en materia de recetas, aquí incluyen un libro con 50 de estas, y hay cosas que no tenía idea que podía hacer aquí, como pastel de carne y un catálogo no menor de postres.

En lo que a mí respecta, creo que por su precio de CLP $179.990 vale completamente la pena. Hemos comido más sano y más sabroso, disminuyendo casi en un 90% el uso de aceite y con una tecnología tan rápida que hemos gastado menos electricidad a la larga. Una compra totalmente recomendada, porque hay más baratas, pero finalmente querrás ir por una mejor y más grande.

El comercial es bastante apegado a la realidad:

PD, sopaipillas congeladas: compra cualquier pack para hacer en casa del súper y mételas 3 minutos, voltéalas, dales 2 minutos más y listo. Ideal para los días de lluvia.