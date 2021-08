Microsoft se acuerda de actualizar Paint después de muchos años añadiendo modo oscuro en Windows 11

Microsoft intenta mantener la mayoría de sus programas de Windows actualizados en cada nueva versión que lanzan de sus sistemas operativos. Incluso apps simples y sencillas como la calculadora, se ganan nuevas opciones en su interfaz. Pero dentro de la inmensa cantidad de aplicaciones, esta una que se había quedado en el olvido: Paint.

Entonces, los desarrolladores de nuevas tecnologías del gigante de las computadoras, en lugar de eliminarla del sistema operativo, como en realidad tenían pensado, decidieron darle una leve pero significativa actualización. Según reseña The Verge hay varias modificaciones en el programa. Sin embargo, la más resaltante es el nuevo y repotenciado modo escuro en Paint.

El modo oscuro en Paint no es mayor cosa. Se trata de un fondo negro, en lugar del claro característico. No obstante, esto le da una nueva cara a un programa que resalta por su simpleza, pero que es de una grandiosa utilidad para quienes trabajan constantemente con fotos, por colocar un ejemplo.

La nueva actualización llegará en el nuevo parche de Windows 11, del cual todavía no se tiene una fecha específica. Pero el jefe de productos oficiales de Microsoft, Panos Panay tuiteó un mensaje en el que se muestra la modificación. En el mismo posteo hay un video en el que se ejecutan las nuevas funciones que tendrá Paint.

Here’s another @Windows 11 first look. This is the beautifully redesigned Paint app, coming soon to Windows Insiders. Can’t wait to see your creations! #Windows11 #WindowsInsiders pic.twitter.com/jiKyfqQFUV — Panos Panay (@panos_panay) August 18, 2021

Otras actualizaciones en Paint

Paint, además del modo oscuro, también añade nuevas variedades en los pinceles para dibujar en su icónica interfaz. Asimismo, se muestra una manera más fácil de añadir texto a las imágenes que vas a crear dentro de este programa.

“Aquí está otro primer vistazo de Windows 11”, dice Panay presentando la novedad del sistema operativo de PC. “Esta es la aplicación Paint bellamente rediseñada, que pronto estará disponible para Windows Insiders. ¡No puedo esperar a ver tus creaciones!”, añadió en su mismo mensaje de Twitter.

Esta es la tercera aplicación de la que Panos Panay hace presentación en su Twitter. Tiene otros dos mensajes en los que muestra videos, similares a los de Paint, mostrando Snipping Tool y Focus Sessions.