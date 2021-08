Laguna de un campo de golf en Australia es el hábitat de un rebaño de peligrosos tiburones toro

Sin ánimos de genera polémicas deportivas se puede decir que el golf debe ser uno de los deportes más tranquilos de todo el planeta. Su silencio, paciencia y amplios campos verdes, generan una especie de paz, incluso para sus espectadores. Sin embargo, en varios campos de Florida (EE.UU), es común ver a cocodrilos paseando por los terrenos, mientras se cambian de laguna. Sin duda, estos son animales peligrosos, pero un campo destinado para la práctica de esta misma actividad, en Australia, superó a los estadounidenses, pues tienen tiburones toro, dentro de uno de sus lagos.

No sabemos si esto de tener animales peligrosos en el golf es algo característico del deporte. Pero la realidad es que es una coincidencia, de entrada impactante. Si un cocodrilo te parecía extremo ¿en qué lugar de dificultad de obstáculos ubicamos a los tiburones? Además, son tiburones toro, de los más agresivos de la especie.

Reseña el portal Oddity Central que este inusual y curioso campo se llama el Carbrook Golf Club, y queda en la ciudad de Brisbane. Cómo todo country club en el que se practique este deporte, tiene varias lagunas, pero solo una, la del hoyo 14, es la que cuenta con el rebaño o cardumen de peligrosos tiburones toro.

Hoyo en uno o no hay par

Si la bola cae en el agua no habrá par. Si bien en las lagunas de Florida, se intenta recurrir a la bola para salir de aprietos, cuando no hay cocodrilos, en esta no hay manera. ¿Quién quiere averiguar si hay o no tiburones por las orillas? Además, la laguna es amplia y no hay acceso fácil en los bordes.

Asimismo, el club advierte a sus socios e invitados que en el lago, por muy lindo que sea, está prohibido bañarse. Creemos que las razones son obvias. Sin embargo, aunque haya miedo a los tiburones, estos animales se han convertido en una verdadera atracción para propios y extraños. De hecho, según relata el portal citado, hay un torneo mensual que lleva el nombre Shark Lake Challenge (Reto del lago de los tiburones). El título sirve solo de adorno, nadie se mete a jugar con los tiburones.

¿Cómo llegaron allí los tiburones?

Los tiburones llegaron a este campo de golf a finales de la década de 1990. No hay un hecho concreto que explique la forma en la que arribaron hasta este sitio. Los habitantes de la región tienen la hipótesis de que aparecieron tras las inundaciones en la ciudad australiana, en la misma fecha, antes de la llegada del milenio.

Existe la teoría de que al menos seis ejemplares de esta especie quedaron atrapados y nunca fueron devueltos a su hábitat natural por las autoridades ambientales. No obstante, esto no fue un problema para los gigantescos peces, debido a que se adaptaron y reprodujeron. Los avistamientos indican que aproximadamente hay una docena de tiburones en el lago del campo de golf.

La publicación del portal citado explica que por lo general los tiburones son animales de agua de mar, es decir, de agua salada. Pero justo esta especie, es capaz de sobrevivir en ambos escenarios. Hay reportes de tiburones toro llegando a ríos de otras regiones del mundo, pero siempre terminan volviendo. Entonces, aunque estos no tienen manera de regresar, tampoco es una situación por la que se vayan a morir.

Su actual hogar tiene una extensión de 21 hectáreas (210 mil metros cuadrados) y una profundidad de 14 metros.