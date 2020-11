"Después de la tormenta viene la calma"... ¿La calma? Un cocodrilo gigante

El paso del huracán Eta, que en su recorrido por Florida se degradó a tormenta, dejó episodios inusuales en la región estadounidense. El más reciente se vivió este jueves 12 de noviembre en un campo de golf. Un cocodrilo, inusualmente gigantesco, se paseó de un lago a otro sobre las instalaciones deportivas.

Los lugareños de la zona manifiestan que es normal la presencia de cocodrilos en esta zona. Incluso en ciertas ubicaciones de la ciudad, se puede ver esporádicamente alguno por la carretera. Sin embargo, nunca, del tamaño de esta 'bestia' enorme.

A simple vista, reseñan los medios locales, el cocodrilo pareciera medir unos 15 metros de largo. Entonces esto revela que se trata de un macho. Además su extensa cola también resalta y significa un peligro, si hay grupos grandes de personas caminando.

Pero la realidad es que lo que más sorprende son sus enormes patas. Son largas y no lo hacen ver tan rastrero como se acostumbra a aparecer. Sus extremidades lo hacen erguirse de una manera inusual que le da una presencia imponente. En consecuencia, nadie se atrevería a pasarle por el lado a semejante animal.

Tal como aparece en el video, que reseña el noticiero de Florida NBC 2 News, el cocodrilo pasa de un lago a otro. En el medio está el engramado del campo del Valencia Golf & Country Club.

Mientras unos miembros pasaban por las extensiones del campo de golf, notaron el paso del reptil. De inmediato sacaron el celular y registraron en video el momento. Este material audiovisual se reprodujo en varios noticieros de Florida y los Estados Unidos.

Looks Like A Dino! 🦖 Big Gator 🐊 chillin in Florida pic.twitter.com/b5qmOhCFWu

Eta azotó a Florida con lluvias intensas y fuertes vientos, que generaron inundaciones.

I have pretty much lived in Florida my entire life and have never seen a gator this big 😳 pic.twitter.com/i4ikNUHISp

— Krissy (@__Krisssyy) November 12, 2020