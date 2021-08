TikTok, Facebook y Reddit bloquean posteos que desinformen sobre el uso de la ivermectina en casos de covid-19

El camino para erradicar esta pandemia es uno: escuchar a los que saben. Y los expertos no están publicando cualquier cosa en programas como Reddit, Facebook o TikTok. Estas plataformas sirven como impulso para una información real, pero no son exclusivas para indicar como se supera un caso grave de covid-19. Por lo tanto, representantes de estas tres redes sociales coinciden en una lucha por eliminar desinformación sobre la ivermectina.

La ivermectina apareció a mediados del año pasado como una alternativa para superar un contagio de coronavirus. Y como todo en la ciencia, fue considerado y estudiado. Sin embargo, los resultados han sido, hasta ahora, desalentadores y se siguen revisando. No obstante, hay usuarios que se pasean por las redes sociales posteando y recomendando que el fármaco es efectivo.

Esto genera un efecto contraproducente en los antivacunas, quienes al igual que los terraplanistas, se hacen eco y difunden la información errada. Es tanto el nivel que alcanzaron que la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), emitió un comunicado explicando por qué no se debe consumir ivermectina para casos de covid-19.

De hecho la FDA advierte a la población debido a que hay ivermectina para animales y para personas. Entonces, han notado el consumo del fármaco destinado para los animales. Por lo tanto expresan “tu no eres un caballo, tu no eres una vaca. En serio les hablamos, deténgase”.

You are not a horse. You are not a cow. Seriously, y'all. Stop it. https://t.co/TWb75xYEY4