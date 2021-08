Ghost of Tsushima Director’s Cut: estas son las diferencias entre versiones

Después de haber disfrutado el gran juego que fue Ghost of Tsushima, seguramente re preguntas si es que vale la pena conseguir la Director’s Cut, y es que no es bien sabido todo lo adicional que este trae.

Por eso es que, después de tenerlo un buen tiempo nosotros mismos, podemos confirmar que Ghost of Tsushima: Director’s Cut es un increíble juego al que debes darle una buena oportunidad.

Historia de Ghost of Tsushima

A parte de que este juego contiene la aventura original incluye un par de cosas muy interesantes. En primer lugar, cuenta con todo el DLC lanzado para el Ghost of Tsushima original, lo que quiere decir que contamos, de entrada, con la expansión Ghost of Tsushima Legends.

Pero no es lo único que tenemos aquí, sino que también podemos disfrutar de una aventura completamente nueva en la isla de Iki, la cual también fue invadida durante esa misma época por los mongoles.

Sin duda alguna, si nunca has jugado este título, no puedes esperar a un mejor trato que este, pues ya tendrás todo a tu disposición desde el inicio.

Por si fuera poco, este título también cuenta con nuevos trofeos que puedes desbloquear tanto en la versión de PS4 como en la de PS5, así que tendrás mucho que encontrar aquí, sobre todo si es que decides llevar tu progreso anterior a este juego, pues podrás experimentar la partida que tenías guardada con cosas completamente nuevas.

Visuales, audio y exclusivas del PS5

Como podrás imaginar, el Director’s Cut de este juego llega con visuales mejorados a la consola PlayStation 5, gracias a lo que se tienen opciones de visualización en 4K y en 60 FPS, algo que hace que este hermoso juego se vea aún más hermoso.

Sumado a eso, se cuenta con tiempos de carga muy reducidos en la nueva consola de Sony, lo que lo hace mucho más dinámico a la hora de acercarte a la aventura.

Algo muy importante que cabe destacar de la versión de PlayStation 5 es que cuenta con sincronización de diálogos de la boca de los personajes para las voces en japonés durante las escenas cinemáticas, algo que se había pedido desde hace mucho tiempo por parte de la comunidad y que posible gracias al poder de la nueva consola.

Sumado a lo anterior, podemos disfrutar de compatibilidad con los controles y gatillos adaptativos de la PS5, no solamente en el juego e historia principal, sino también en la expansión de la isla de Iki.

Para terminar, cuenta con una mejora que añade audio 3D al juego, esto obviamente también en la consola PS5. Esto es algo realmente muy interesante, pues añade un nivel de inmersión como pocos.

Conclusiones

No cabe duda que Ghost of Tsushima: Director’s Cut es un juego que debes conseguir, ya sea que lo hayas jugado antes o no, pues tiene tanto y tan genial contenido, que tendrás muchas horas nuevas de aventuras, exploración e historia sin igual.

En caso de que quieras conocer nuestra review del juego original para PlayStation 4, entonces te la dejamos en este enlace. Ten en cuenta todo lo que mencionamos acá arriba en esta nota, pues hay adiciones importantes dentro del juego Director’s Cut que no se encuentran en el original.

Eso sí, te adelantamos que ya sea el juego original o este, ambos trabajos son una pieza de arte y vale muchísimo la pena, por lo que no puedes dejar pasar esta versión aumentada y mejorada, te lo decimos muy en serio. Es una de las más grandes joyas que tiene la consola PlayStation 5 (y la 4 también) actualmente y vale cada centavo invertido en este.