Este pegamento podría ayudarte a ser como Spider-Man

Seguramente Spider-Man requerirá mucha ayuda pronto tal como hemos visto en el tráiler de su nueva película, que salió justo ayer, después de una filtración previa.

Y es que después de ver los avances de Spider-Man: No Way Home, no nos queda duda de que a Spidey le harán falta algunas manos extra para arreglar todo lo que parece descomponerse después de un hechizo ¿fallido?, hecho por el Dr. Strange.

Sin duda lo que muchos estamos esperando es que por fin se retrate el multiverso en una película live action, algo como lo que vimos en animación en Spider-Man: Into the Spider-Verse.

Por supuesto ya hay quienes ven pistas de eso, pues en el tráiler ya vimos la aparición estelar de Doctor Octopus y unas bombas del Duende Verde.

Así que sin duda Peter Parker necesitará toda la ayuda posible. Y mientras sabemos si llegarán otros como él del multiverso, bien podríamos pensar en ayudarlo nosotros mismos.

Spider-Man: bajo el mar

Un grupo de investigadores chinos, desarrollaron recientemente un pegamento que funciona de manera muy similar a las extremidades pegajosas de Spider-Man. Y para eso tomaron inspiración de la naturaleza, pero no precisamente de las arañas.

Desarrollar un pegamento no suena como algo extremadamente novedoso, pues los tenemos a nuestra disposición todo el tiempo: los usamos para pegar muebles, papel, cerámica, entre muchas otras cosas.

Los adhesivos o pegamentos, son sustancias que tienen propiedades físicas y químicas específicas, que logran que dos superficies permanezcan unidas al contacto.

En general son compuestos orgánicos poliméricos, como los plásticos, y así como plásticos naturales como el caucho, y sintéticos como el PET, así también hay adhesivos naturales y artificiales.

El mismo caucho es un polímero natural que funciona como adhesivo, igual que otras sustancias que contienen almidón, como las féculas de maíz o de papa.

También hay animales que producen sustancias adhesivas, como cierta especie de mejillones que secretan una proteína que los mantiene unidos a las rocas marinas.

Esta sustancia es lo suficientemente fuerte para evitar que las corrientes oceánicas despeguen a los mejillones.

Tu amigable vecino robot

Justamente fue ese compuesto el que sirvió de inspiración, para desarrollar un pegamento muy especial: uno que permita movilidad.

Por supuesto que de entre las habilidades arácnidas de Spider-Man, destaca que puede trepar paredes y techos, con agilidad además.

Pero eso no sería posible si su adherencia a las superficies fuera fija, como la de un pegamento normal. Para desplazarse las manos y pies de nuestro amigable vecino neoyorkino, deben poder pegarse y despegarse a voluntad.

Eso es lo que buscó imitar este grupo de investigación, para darle ese súper poder a un diminuto robot.

Para lograrlo, modificaron la sustancia que secretan los mejillones, y la recubrieron con otra que no es pegajosa. Así consiguieron que las patas de los robots no estén completamente fijas todo el tiempo.

Es decir que desarrollaron un pegamento al que se le pueden apagar y encender las propiedades adhesivas. Algo que puede no ser novedoso para Spider-Man, pero sí para el resto del mundo.

La forma en que se puede regular la adhesión en este caso, es a través de una modificación de las propiedades de acidez de las sustancias que forman el pegamento.

Para lograr eso se requiere una reacción química, pero en este caso esa reacción química se favorece si se hace pasar corriente eléctrica por el polímero adhesivo.

Así es: para lograr el pegado y despegado de las patas del robot, hay que darle pequeñas descargas eléctricas. Seguro que a un robot eso no le importa, pero ya sería muy diferente si se usara en una persona. Así que tal vez Spider-Man no podrá contar con nosotros por ahora.