Disney Plus superó a sus rivales en suscriptores ganados durante el último trimestre

Disney Plus sumó 12 millones de nuevos usuarios en el tercer trimestre de 2021, superando con mucha facilidad a sus rivales.

De acuerdo con Financial Times, Disney alcanzó los 116 millones de suscriptores en el trimestre que finalizó el 3 de julio. Significan el doble de los 58 millones de hace un año, además de quedar por encima de lo previsto por analistas de Wall Street: 115 millones.

Netflix solo sumó 1.5 millones en el tercer trimestre de 2021, perdiendo 430 mil usuarios en Estados Unidos y Canadá. No obstante, sigue al frente de las plataformas de producción audiovisual, con más de 200 millones de suscriptores en todo el mundo.

Bob Chapek, CEO de Disney, presentó los resultados de este trimestre. Apuntó que la empresa se encuentra “en una posición fuerte pese a los desafíos continuos de la pandemia”.

Las claves para las ganancias de Disney frente a rivales como Netflix

Financial Times explica que Disney sigue sumando usuarios gracias a su precio mensual más barato y el lanzamiento de su plataforma Hotstar en la India. Previamente, Netflix señalaba que la ralentización en su crecimiento obedecía a la pandemia y los retrasos en la producción.

En abril, Netflix indicaba: “Los retrasos en la producción causados por el COVID-19 en 2020 harán que la lista de estrenos tenga más peso a partir de la segunda mitad de 2021, con el regreso de una (alta) cantidad de franquicias”.

Reed Hastings, codirector ejecutivo de Netflix, se preguntaba sobre las diferencias en ganancias con otras plataformas. “¿Tienen HBO o Disney un impacto diferencial en comparación con años anteriores? No estamos viendo eso en los datos. Eso nos da consuelo”.

Se espera para la segunda mitad de 2021 nuevas temporadas de series como Sex Education, The Witcher, La Casa de Papel y You. También el arribo de películas como Don’t Look Up, con Leonardo Di Caprio y Jennifer Lawrence, y Red Notice, con Gal Gadot, Dwayne Johnson y Ryan Reynolds.

Mientras, Disney no tuvo que esperar. Durante todo 2021 ha seguido reforzándose con las series de Marvel Studios. Desde WandaVision, pasando por The Falcon and The Winter Soldier y Loki, y ahora con What If?, la continuación del UCM ha representado una gran baza para la plataforma del ratón Mickey.

Hasta los momentos, se garantizó una segunda temporada para Loki y The Bad Batch, serie de Star Wars.

El factor de los parques temáticos para la empresa del ratón Mickey

La sonrisa también vuelve a Disney con la reapertura de los parques, luego de pasar los peores trances del coronavirus en Estados Unidos, Asia y Europa.

Gracias a esto, la empresa alcanzó 356 millones de dólares en ingresos operativos en el trimestre. En total suman 4.3 mil millones de dólares en ingresos. Una noticia muy grata, luego del 2020 nefasto del COVID-19.

La compañía ya tiene en planes el lanzamiento del Star Wars: Galactic Starcruiser, que define como “la experiencia más inmersiva de la historia”. Es un crucero que estará abierto al público en 2022, con travesías que van en costos desde 4.809 dólares hasta 6 mil dólares.