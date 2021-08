COVID-19: estudio revela las consecuencias de no inocularse con la segunda dosis de la vacuna

Así como hay personas que han decidido no vacunarse contra el COVID-19, otros solo se han inoculado con una sola dosis de la vacuna. Muchos ciudadanos han tratado de ser inmunizados con la inyección de laboratorios que hayan creado sus vacunas para una sola dosis, y otros se han saltado la segunda necesaria de las vacunas que exigen dos inoculaciones para lograr una mayor inmunización.

Un reciente estudio de investigadores de la Universidad de Northwestern, en Illinois, Estados Unidos, citado en el sitio SlashGear.com, reveló las consecuencias de no vacunarse con las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus o esperar a la inmunidad natural tras sufrir el virus.

Advierten que las personas que previamente tenían la enfermedad no necesariamente experimentarán una respuesta “robusta” a la primera dosis de vacuna, lo que destaca la necesidad de recibir la segunda dosis. En el informe también evalúan la respuesta del cuerpo a la vacuna, comparándola con la inmunidad natural.

Para algunos es “ideal” contagiarse de COVID-19 y desarrollar una inmunidad propia, considerado por el estudio como una creencia errónea. Además de asumir todos los riesgos de enfermarse, la protección natural es mucho menos fuerte que lo pensado por los pro inmunidad natural.

El estudio de Northwestern hace hincapié en que contraer el virus no garantiza al paciente un alto nivel de anticuerpos protectores de forma automática y que contagiarse y recuperarse de COVID-19 no garantiza que las personas sean inmunes a una segunda infección.

Los datos se basan en muestras de sangre de personas que contrajeron el coronavirus y que recibieron la vacuna de los laboratorios Moderna o Pfizer. Las pruebas se realizaron dos meses después de la administración de la segunda dosis de vacuna, lo que reveló una disminución del 20 por ciento en los niveles de anticuerpos.

Cuando se trataba de personas asintomáticas o que tuvieron síntomas leves, las pruebas determinaron que su respuesta de anticuerpos a dos dosis era aproximadamente la misma que en las personas que estaban completamente vacunadas pero que no habían estado enfermas.

