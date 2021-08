De Marvel a Apple TV+, Chris Evans y Scarlett Johansson protagonizarán nueva película

Durante la última década hemos visto como Chris Evans y Scarlett Johansson brillaron en la pantalla como Capitán América y Black Widow, en Marvel. Pero ahora protagonizarán una nueva película, fuera del UCM: será en Apple TV+.

La película es Ghosted, y será dirigida por Dexter Fletcher, que tuvo en su haber Ricketman y Bohemian Rhapsody. El guion es de Paul Wernick y Rhett Reese (Deadpool, Zombieland, Escape from Spiderhead), y la producción corre a cuenta de Skydance Studios.

Las negociaciones con Evans y Johansson están muy avanzadas, de acuerdo con Deadline. Pero, ¿de qué va Ghosted?

Se define como una historia romántica de acción y aventuras y, aunque aún no tiene fecha específica de comienzo de rodaje, garantiza la atención por sus protagonistas y el director.

La evolución de Chris Evans y Scarlett Johansson

Tanto Evans como Johansson están ya en la línea de Apple TV+. El primero formó parte de la serie Defending Jacob, emitida en 2020. Mientras que la actriz firmó para protagonizar la película Bride, que será producida por Apple & A24.

Parte fundamental del Universo Cinematográfico de Marvel, Evans (Capitán América) y Johansson (Black Widow) se desligaron recientemente de la saga. Ambos llegaron a su punto final en Avengers: Endgame, pero este año se estrenó Black Widow, película en solitario de la agente rusa Natasha Romanoff que esperaba su estreno en 2020, moviéndose a 2021 por la pandemia.

Tras esta película, Johansson demandó a Disney debido a que se lanzó a la vez en cines y en streaming por Disney+. La actriz argumenta que la estrategia le resta ganancias, mientras que la compañía considera que era necesario hacerlo debido a los efectos de la pandemia en la economía.

Luego que Disney también criticara a Johansson por la demanda se conoció que la actriz estaba teniendo su primer hijo, con su esposo Colin Jost.

El caso continúa bajo la observación de los tribunales norteamericanos.

Las grandes apuestas de Apple TV+

Apple está apostando en grande por las producciones de peso. A mediados de agosto estrenó CODA, una emotiva película protagonizada pro emilia Jones, Marlee Matlin, Eugenio Derbez y Troy Kotsur.

En la actualidad, Killers of the Flower Moon está en fase de producción, con la dirección de Martin Scorsese y Leonardo Di Caprio como protagonista. También se encuentran en lista Finch (Tom Hanks), Emancipation (Will Smith, Antoine Fuqua) y Kitbag (dirigida por Ridley Scott, con Joaquin Phoenix y Jodie Comer como Napoleón y Josefina).

The Morning Show, Foundation, Invasion y The Shrink Next Door vienen como producciones seriales de ciencia ficción y comedia.