WhatsApp: ¿Cómo recuperar un video eliminado?

Enviar y recibir videos es uno de los principales atractivos de WhatsApp. La aplicación de mensajería cuenta con múltiples funciones que la han ayudado a convertirse en la número uno en el mundo.

Recibir videos es una actividad habitual dentro de la plataforma, pero también altera el espacio de almacenamiento del móvil. Para nadie es un secreto que tener guardado muchos videos en el celular puede terminar consumiendo toda la memoria interna del dispositivo, razón por la cual muchos usuarios prefieren eliminarlos por completo.

Puedo pasar que, en ese intento de querer borrar un video que no nos sirva de nada y que solo está ocupando espacio, eliminemos accidentalmente uno importante, algo que a muchos les preocuparía demasiado ya que piensan que no podrán recuperarlo nunca más.

Lo cierto es que existe un truco para poder recuperar un video que hayas eliminado de WhatsApp sin necesidad de recurrir a una app externa.

El problema con las aplicaciones de terceros es que piden acceso a WhatsApp o pueden traer virus maliciosos que terminan afectando el celular.

Pasos para recuperar un video de WhatsApp

Si recientemente has eliminado un video que no querías borrar o te has arrepentido luego de haberlo hecho, entonces es importante seguir una ruta que te ayudará a recuperarlo sin problemas.

El proceso es bastante y cualquier puede hacerlo sin tener ningún inconveniente. El usuario tendrá que hacer lo siguiente:

Lo primero es ingresar a la carpeta de almacenamiento interno de teléfono y luego buscar una que se llama WhatsApp. Al entrar, te conseguirás con otras carpetas y vas a seleccionar la que dice Media, para después ingresar a Videos.

En ese apartado están todos los videos que fueron enviados y recibidos a través de la aplicación de mensajería. Para recuperarlo solo necesitas copiarlo de una carpeta a otra y listo.