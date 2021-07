WhatsApp: de esta manera puedes “desconectarte” de la app sin desinstalar la aplicación

WhatsApp es una herramienta que permite a los usuarios comunicarse permanentemente de forma instantánea. Sin embargo, a veces ese tipo de comunicación no es consensuada entre ambas partes.

Muchas personas tienden a elegir un día, sobre todo los fines de semana, un espacio donde no quieren ser interrumpido por ningún mensaje u notificación de la herramienta propiedad de Facebook.

Es por eso que a continuación conocerás 3 trucos para que evites recibir mensajes de la aplicación de mensajería instantánea, WhatsApp, sin necesidad de borrar la aplicación.

Trucos para “desconectarte” de WhatsApp

Los siguientes trucos en dispositivos móviles son:

Activar Modo Vacaciones

El usuario que active el Modo Vacaciones, automáticamente desactivará las notificaciones de los chats que desee enviar a ese lugar.

Para activarlo debe:

Toque el menú con los tres puntos verticales (⋮).

Elija “Configuración de archivado”.

Aparecerá una ventana con una sola configuración: “Mantener los chats archivados”. Estará activo por defecto, pero si quieres eliminarlo solo tienes que desactivar el botón.

Forzar la detención de WhatsApp

Desafortunadamente es solo para usuarios de Android. Actualmente, no hay manera de pausar WhatsApp. Al menos, no dentro de la aplicación. Así que si temporalmente quieres no recibir ningún mensaje en WhatsApp, puedes hacerlo a través de la configuración de la aplicación de Android.





Esto es lo que debes hacer: Ve a Configuración de aplicaciones > > WhatsApp > Forzar la detención

Eliminar los datos de inicio de sesión

Para eliminar cualquier notificación puedes eliminar los datos de inicio de la sesión de WhatsApp. De esta manera no habrá acceso a mensajes y chats hasta que el usuario se registre nuevamente.

De elegir esta alternativa, es preferible poseer una copia de seguridad de los chats para no perder todos las conversiones en la misma.