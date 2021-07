Review del Huawei Watch 3: HarmonyOS es un nuevo comienzo [FW Labs]

El 2017 fue la última vez que vimos un reloj inteligente por parte de Huawei. Cinco años después, el Huawei Watch 3 llega para reclamar un área donde Google ha dado pasos de ciego.

WearOS, que es la apuesta de los creadores de Android para los vestibles, fracasó. A pesar de que era agradable de usar y pareciera haber estado bien pensado, no hubo suficiente soporte y ahora tuvieron que darle la mitad de las riendas a Samsung para que hiciera cargo, y por eso mismo lo próximo es una mezcla de Tizen con lo de Google; ya veremos cómo anda.

Huawei, sanciones de por medio, lanza este reloj con su propio sistema operativo: HarmonyOS, y vaya que es interesante lo que han logrado. Sin depender de nadie más que de ellos tienen algo muy prometedor entre manos con este vestible.

A nivel de diseño es un reloj grande y grueso, aunque no termina siendo un impedimento para llevarlo en el día a día. El acabado metálico de su carcasa, con vidrio curvado arriba, además de la cerámica por debajo donde están los sensores lo vuelve muy fino y fácil de combinar con atuendos formales.

Al costado tiene dos botones, uno asignado al área de deportes pero que se puede mapear para lo que quieras, y una corona rotatoria que hace muchísimo sentido para moverse a través de los menúes sin tapar la pantalla con el dedo.

Quizás a muchos les recuerde a Apple en ese sentido, pero creo que no hay de qué avergonzarse al tomar una idea realmente buena.

La navegación es parecida a la que se ofrece con LiteOS, el S.O que viene con los relojes de la línea GT de Huawei, pero más avanzado. Lo primero es que es muchísimo más fluido y rápido, se siente como si al fin tuviera un procesador para hacerle collera a la competencia. Lo otro es que las animaciones de HarmonyOS están muy bien pensadas y hacen más agradable el uso general del dispositivo.

Que tenga eSIM, WiFi, Bluetooh y más solo lo vuelven más independiente. De hecho se puede acceder a la AppGallery desde el mismo reloj y bajar aplicaciones. Puede que el catálogo no sea tan surtido, pero no está mal.

El reloj tiene micrófonos y parlante incorporado. Sí, puedes hablar a través de el sin problemas, fuerte y claro. Tiene grabadora de voz incorporada, incluso, además de todo lo que esperarías, como temporizador, cronómetro, brújula y hasta barómetro.

A nivel de salud tenemos medición constante de la frecuencia cardíaca, medición de oxígeno en la sangre, medición de sueño, estrés y temperatura de la piel. A esto sumémosle que los ejercicios de respiración tienen respuesta táctil para no tener que mirar el reloj y la experiencia se vuelve muy completa.

El catálogo de carátulas es larguísimo en la aplicación y estas son personalizables con distintos widgets. La mayoría, además, cuenta con su propia versión para la “pantalla siempre encendida”, gracias a que la pantalla es OLED. Por cierto, la reproducción de color es exquisita y brilla lo suficiente como para no tener problemas a plena luz del sol. La intensidad es automática.

Hay más de 100 deportes disponibles para medir y algunos los percibe de manera automática, como la caminata, trote, bicicleta y más. Sí, hay GPS incorporado, como debe ser en un producto que pretende competir con los grandes.

Por cierto, tiene resistencia al agua de 5 ATM, lo que se traduce a 50 metros, nada de mal. La conectividad, tanto con Android como con iOS es muy estable y fácil de configurar. Si hay algo que creo que debe mejorar es la gestión de notificaciones, porque solo te deja verlas, mas no responder a ellas, algo que otros hacen hace mucho. A esto sumémosle que venía acostumbrado a la duración de 14 días de los relojes Huawei, y este en mi caso me dura un poco menos de dos días. Se entiende que es porque es un smartwatch más avanzado, pero no se diferencia en ese aspecto a los ofrecimientos de Apple y Samsung. Al menos la carga es inalámbrica y relativamente rápida.

Creo, sinceramente, que es el mejor reloj inteligente que ha hecho Huawei. Es el más completo a nivel de hardware y software, por eso mismo también su precio puede que termine siendo parecido a los de la competencia. Hay que entender que este es un reloj inteligente de gama alta, con capacidades computacionales mucho más avanzadas que las versiones deportivas de años anteriores. Hay cosas que pulir, pero el ritmo de actualizaciones ha sido rápido y por mi lado al menos, lo recomiendo completamente para los que quieran algo diferente y que a la vez se sienta súper clásico.

Aún no existe precio ni fecha de salida en la región. Apenas hayan novedades se las haremos llegar.