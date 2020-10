Review del Huawei Watch GT 2 Pro: la opción más lujosa de su catálogo [FW Labs]

Solo para los que buscan elegancia.

Desde que Huawei lanzó el Watch GT 2, que fue altamente popular por su apariencia y características, lanzaron una versión más "Sport", la versión Active y ahora una de alto lujo, el Watch Gt 2 Pro.

A pesar de no ser particularmente una de estas personas, existe gente que no ha dado el salto a los relojes o bandas inteligentes porque su materialidad suele no competir con ofrecimientos más tradicionales.

Existe un público que aprecia en demasía el uso de titanio, zafiro, cuero real y más, y que para acceder a este mercado tienen que ir por versiones muy caras del Apple Watch o quedarse fuera de la fiesta.

Es exactamente ahí donde esta versión "Pro" trata de competir, porque a nivel de software la experiencia es igual, si no idéntica al 2 regular, por eso no es un 3, es una versión Pro.

¿Y qué lo hace Pro? Su sistema de carga no usa pines, usa carga inalámbrica de estándar Qi, común y corriente. Sus bordes son de titanio en vez de aluminio y el cristal es de zafiro. A eso le podemos sumar que la versión más avanzada viene con una correa de cuero de muy buena calidad, esto último lo puedo confirmar porque al estar metido en el mundo de las zapatillas, he obtenido cierta experiencia en identificar los niveles de los materiales (porosidad, textura, olor… etc.)

A eso, súmenle que tenemos medición de saturación de oxígeno en la sangre, que claro, al usarse en la muñeca no es demasiado preciso, pero es bueno tenerlo. También tiene sensores de medición de ritmo cardiaco más precisos y, por lo tanto, otras cosas como la medición del sueño también son más confiables. También hay medición de estrés y más de 100 tipos de ejercicios distintos para monitorear.

Ahora bien, la diferencia es marginal, siendo honesto, pero sí hay avances. Lo que sí me llama la atención y que no pude probar (gracias, pandemia) es que al tener GPS integrado, ahora hay una opción de poder darte indicaciones para volver a un punto de inicio o a casa, esto sin usar el celular ni nada. Me parece excelente que exista algo así, a pesar de no tener un sistema de mapas como tal integrado en el simple sistema operativo propio de la marca.

¿Entonces para quién es? En Chile, la versión con la banda de cuero cuesta CLP $319,990 y viene con unos Freebuds 3i de regalo (aún no tenemos los precios en México). Es más caro que los demás y en experiencia de uso es muy, muy parecido, entonces es para quienes valoran los materiales, el look, la elegancia, los que quieren dar el salto al mundo de los aparatos vestibles pero que no tenían una opción de "alto vuelo". Es una exquisitez, darse un pequeño lujo.