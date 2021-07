El caricaturista y principal impulsor de los ‘Goomics’ renuncia a Google después de 14 años en la empresa

Desde hace aproximadamente un par de años, Google, el lugar soñado por muchos para trabajar, ha recibido ciertas críticas. No hay dudas que el ambiente laboral debe ser ideal para cualquiera que se desarrollan en las áreas que aborda el gigante de Mountain View. Sin embargo, en los cargos gerenciales o de alto nivel las cosas han cambiado un poco. Al menos eso es lo que expresa Manu Cornet, famoso caricaturista y principal desarrollador de los Goomics.

Manu Cornet estuvo durante 14 largos años trabajando para el gigante de Mountain View. Ingresó desde el 2007 y además de ejecutar su trabajo como ingeniero de software, fue escalando posiciones gracias a su ingenio en las caricaturas de autocrítica para la misma empresa en donde cobraba su salario.

Entonces, 14 años después decide decir adiós y no es precisamente por buscar crecimiento personal o laboral en otra parte (que seguro va a conseguir). La realidad, según lo expresa Cornet en una entrevista con The Information, es que no está de acuerdo con algunas decisiones que tomó Google en cuanto a censuras, incluso del mismo trabajo que realiza con las críticas en sus dibujos.

Pero en concreto, dos de las decisiones lo llevaron a abandonar la empresa. Una de ellas fue “trabajar con la administración Trump en esfuerzos militares“. Mientras que la otra fue “desarrollar una versión censurada de su motor de búsqueda en China“, publicó el portal citado.

Trabajo de Cornet en Google y Goomics más populares

En la reseña del portal que lo entrevistó, se detalla que Manu Cornet fue muy importante para la empresa. Lo que más resaltan de su trabajo es que ayudó a acelerar las búsquedas en Google y también desarrolló nuevos fondos para Gmail.

Pero no hay dudas que su trabajo con los Goomics fue lo que lo llevó al lugar en el que hoy se encuentra. En principio, la crítica de sus caricaturas iba orientada hacia su cultura y hacia los privilegios que tenían los trabajadores de este gigante del Internet.

Después la crítica escaló posiciones y fue dura en contra de algunos líderes senior, entre los que se encuentra el mismísimo director ejecutivo de Google, Sundar Pichai.

Una de sus caricaturas más recordadas y que causó un mayor impacto, fue la que comparó la estructura organizativa de cuatro de las grandes empresas de tecnología en el mundo. Hizo diferentes organigramas en los que expuso, según su pensamiento, como se planifican los cargos en Google, Microsoft, Facebook y Amazon.

Dicha publicación que se muestra arriba, incluso generó una reacción de Satya Nadella, director ejecutivo de Microsoft. En su momento, según lo publica Yahoo Noticias, Nadella dijo que la caricatura lo “persuadió de cambiar la cultura” de la empresa.

La misma reseña de Yahoo Noticias revela que Manu asumió el rol de ingeniero de Software en Twitter. Por lo tanto, a la par de su trabajo, comenzó a publicar una nueva serie de “Twittoons” internamente.