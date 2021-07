Haunted PS1 Demo Disc: qué es y dónde descargarlo

Para todos quienes vivieron en la época en donde la primera consola PS1 reinaba por encima de todas, incluso por encima de la consola Nintendo 64 (tuve las dos, soy imparcial). La verdad es que los juegos de esta consola tenían un sentimiento completamente único y que nunca se ha logrado replicar.

Y ahora, con tantas años que han pasado desde entonces, los gráficos de entonces e incluso, las mecánicas de movimiento, son ya consideradas retro, cosa que algunos desarrolladores de la actualidad están aprovechando al máximo para dar a conocer su trabajo: juegos nuevos que aparentan provenir de la primera PlayStation.

Eso justamente son los conocidos Haunted PS1 Demo Disc.

¿Discos embrujados de la PlayStation?

Para quienes hayan jugado The Legend of Zelda Link’s Awakening, recordarán lo que se decía el Wind Fish: no es ni pez ni viento. Justamente eso pasa con los discos embrujados de demo de PlayStation, pues no son ni discos, ni están embrujados, ni son demos y no son de PlayStation.

Este es un proyecto de juegos independientes con visuales retro que simulan ser de PlayStation que tienen temáticas muy aterradoras.

Este proyecto tiene dos “discos” hasta la fecha y son completamente gratuitos para todos aquellos que los quieran descargar y jugar en PC. Aunque algunos de estos juegos han logrado llegar a consolas, como es el caso de Fatum Betula que se encuentra disponible para Nintendo Switch.

De hecho, estas dos colecciones de juegos tiene un par de tráilers de presentación muy interesantes que, de verdad, necesitas ver. Te los dejamos a continuación.

La verdad es que estas dos colecciones son un ofertón de verdad, pues en ningún otro lado en Internet encontrarás juegos que no le piden mucho a tu PC y que, a la vez, son completamente gratuitos y oficiales.

La lista de juegos de la primera recopilación contiene los siguientes nombres:

A Place, Forbidden (Full Version)

Dead Heat

Dread Delusion

Effigy (Full Version)

Erasure

Fatum Betula (Full Version)

FILTHBREED

Heartworm

In Somnio

KILLER BEES

Neko Yume 猫夢

Ode to a Moon – Lost Disc

Orange County

Sauna2000

Snowy Castle Game

Tasty Ramen – Gameplay Demo (Full Version)

Until Biglight

Y en cuanto a la segunda recopilación que se estrenó este mismo año, tenemos los siguientes títulos.

[ECHOSTASIS]

Agony of a Dying MMO

An Outcry

Apolysis

Chasing Static

Fiend’s Isle

Ghastly Goodies

JANITOR BLEEDS

Lorn’s Lure

Loveland

Mummy Sandbox

Pathogen-X

Peeb Adventures

Protagoras Bleeds

Risu

Still Ridge

That Which Gave Chase

The Chameleon

The Drowning Machine

The Heilwald Loophole

The Lunar Effect

The Salt Order

tmOD

Toree 3D

散歩 – Walk

Así que tenemos 42 juegos gratuitos. En serio, 42 juegos gratis con gráficos de PS1 y temática de terror y gratis, ni más ni menos. Creo que es una oferta tan buena que nadie la puede rechazar.

¿En dónde se pueden descargar?

Para poder hacerte de estas dos impresionantes colecciones de juegos únicos en su tipo, no tienes que hacer nada más que entrar a sus webs oficiales.

Para poder descargar la colección del año 2020, tienes que entrar a esta web y para poder descargar la colección de Haunted PS1 Demo Disc del 2021, entonces solamente tienes que entrar en esta web.

Recuerda que no son juegos realmente pesados ni nada por el estilo, básicamente siendo capaces de correr en papas. Pero siempre es recomendado ver cuáles son las especificaciones de cada juego antes de comenzar su descarga para saber si puedes o no correrlo.

Por mi cuenta, me enamoré tanto de algunos de estos juegos que tuve que comprarme Fatum Betula para Nintendo Switch. Siempre es importante apoyar a desarrolladores independientes con ideas nuevas y llamativas.