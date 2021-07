El dron delivery ya funciona y los clientes graban videos fascinados de cómo reciben una entrega de Starbucks

Un dron realizando entregas de comidas no algo nuevo en el mundo del delivery. Sin embargo, tampoco se trata de una situación que ocurra con normalidad. En regiones específicas del mundo iniciaron, hace algún tiempo, proyectos que sirvieron de prueba piloto, para luego comenzar a trabajar con normalidad.

De esta manera, con el paso del tiempo estas pruebas piloto ya se afianzaron, y la modalidad de entrega de comida, es cada vez mucho más normal, sobre todo, en algunas ciudades de los Estados Unidos. Las máquinas sustituyendo a los humanos, capítulo: perdimos la cuenta.

En las redes sociales, donde normalmente este tipo de cosas curiosas se viralizan, hay un video circulando que muestra a un dron delivery, realizando una entrega de varios productos de Starbucks. El material audiovisual está publicado en TikTok por la usuaria @brithiq, según lo reseña una nota de Business Insider.

Es corto, como tods los videos de esta red social, pero preciso. La mujer espera en un campo, un pedido que realizó a Starbucks. Entonces, poco a poco el sonido de dron va llamando su atención. Y cuando ve que el aparato se posa sobre su cabeza, graba la forma en la que, con un mecanismo baja su pedido, mientras aguarda en la misma altura con la que llegó.

First time trying drone delivery & we ordered Starbucks! At the local delivery spot. ##starbucks ##drone ##dronedelivery ##fayetteville ##vanillabean

Rápidamente, el video del dron delivery se posicionó en las tendencias de TikTok y alcanzó las dos millones de visitas. Asimismo, cuenta con al menos mil likes y sobrepasa los 5 mil comentarios.

Algo que resalta en el video que publica la usuaria mencionada, es que la bolsa en la que llega el pedido es de la empresa Flytrex. Esta es una startup que tiene sede en Israel y que se especializa en la entrega de artículos, a través de drones.

Explica el portal citado que esta empresa ya se asoció con grandes cadenas de comida rápida como Starbucks, a la que vemos en el video, McDonals y Walmart.

Flytrex, al igual que Pedidos Ya, Uber Eats o Glovo, funciona con una aplicación, en la que puedes navegar por varios restaurantes. De esta manera ordenas la comida y el pago lo realizas de forma digital en la misma app. Solo que, a diferencia de los reconocidos servicios mencionados, la entrega de la startup la realiza un dron.

Flying lattes? @Flytrex is quietly delivering @starbucks via its fleet of drones in NC. Why this #drone startup believes the future of food delivery is backyard sky drops https://t.co/GkR0XbIVCO via @businessinsider pic.twitter.com/au5nlCeTHS