WhatsApp estaría desarrollando una función para transferir el historial de chats de IOS a Android

Durante muchos años, una de las tantísimas búsquedas en la lupa de Google ha sido: “¿Cómo transferir el historial de chats de WhatsApp de IOS a Android?”. Y aunque siempre hubo respuestas, formas y maneras, es un verdadero viacrucis, la migración entre sistemas operativos. Sin embargo, todo parece indicar que hay una luz al final del túnel. Desde la aplicación trabajan en una función que permitirá que este proceso sea como siempre debió ser: sencillo.

El portal The Verge cita una información de los cracks de WABetaInfo y XDADevelopers. Y todos saben que cuándo esta gente habla, hasta ahora, es palabra santa. O sea, cada predicción, adelanto o rumor de los reconocidos medios, siempre termina cumpliéndose. Entonces, aunque todavía no se lanzó oficialmente, ya podría decirse que más temprano que tarde, una actualización traerá esta particular opción.

WABetaInfo, cómo de costumbre, comparte la información a través de su portal, con todo y capturas de pantalla. Lo que quiere decir que ya hay actualizaciones de desarrolladores probando la función, y por sobre todo, optimizándola, que en realidad es lo importante.

Lo más sorprendente del caso es que las capturas compartidas exponen que la función está en modo testeo desde hace aproximadamente cuatro meses. Los desarrolladores tienen actualizadas estas versiones desde abril, en diferentes dispositivos. La idea es que se pueda ejecutar una transferencia de historial de chats, de forma óptima, desde IOS hacia Android.

El proceso de admitir finalmente esta función, debe estar enfocada principalmente en la seguridad. Los sistemas operativos, manejan estándares de encriptación muy diferentes. Entonces, como probablemente también se podrá transferir de Android a IOS, los expertos de Apple deben tener más de un ojo puesto en los procesos de ejecución de los softwares.

En las capturas que comparten los medios citados se lee en inglés la opción “Move chats to Android”. “Estas capturas de pantalla muestran cómo funciona el proceso. Esta función está en desarrollo y estará disponible en una actualización futura”, escriben desde la cuenta de Twitter WABetaInfo, para informar sobre las novedades con las que llegará WhatsApp en el futuro inmediato.

Thank you @xdadevelopers for your recent discovery about the "Switch to Android" app, to migrate WhatsApp chat history from iOS to Android. 🤩

These screenshots show how the process works. This feature is under development and it will be available in a future update. https://t.co/FmZbXi33L2 pic.twitter.com/w7GiCUHSuS