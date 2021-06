WhatsApp: Así puedes saber qué desconocidos miran tus estados

WhatsApp es la aplicación de mensajería número uno del mundo y en la actualidad cuenta con una serie de trucos importantes que te pueden ser de mucha utilidad.

La aplicación cuenta con múltiples funciones que ayuda al usuario a tener una mejor experiencia, y una de las más populares y utilizadas son los estados.

La posibilidad de poder compartir contenido por un tiempo determinado es una actividad que se realiza con mucha frecuencia en WhatsApp, pero hay usuarios que les gusta saber quiénes ven sus publicaciones.

Cada vez que un usuario comparte un estado en WhatsApp, generalmente lo hace para que amigos, familiares y conocidos puedan verlo, pero esto se convierte en un problema cuando un desconocido accede también al contenido.

El tema de la privacidad es algo que preocupa a muchos de los usuarios y es normal que esto suceda. En ese caso, existe un truco que puede ayudarte a saber si un desconocido está viendo tus estados en WhatsApp.

Cómo saber si un desconocido ve mis estados

Como WhatsApp es la principal herramienta comunicacional de hoy en día, es normal tener conversaciones con muchas personas además de amigos y familiares. A veces es necesario comunicarse con algún desconocido por algo puntual y nunca más volvemos a hablarle.

El problema está en que ante estas situaciones es posible que se guarden los números y se olvide, lo que permite a ambos poder visualizar lo que comparten en sus estados.

Si crees que esto está ocurriendo, al momento de subir un estado, observa qué usuario la ven desde la pestaña inferior. Si notas un contacto que no conoces, búscalo y elimínalo de tu registro de contacto.

Otra recomendación es chequear tu agenda de números telefónicos, ya que algunos usuarios tienen la función lectura desactivada y puede que estén viendo tus estados sin que te des cuenta.

También puede pasar que ese usuario desconocido tenga WhatsApp Plus, la aplicación réplica alterna no oficial de WhatsApp, la cual permite a sus usuarios no poder ser visualizados en los estados.