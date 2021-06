Marvel Studios modifica último postcrédito de Wandavision y hace enloquecer a los fanáticos: ¿De quién es esa sombra?

Wandavision llegó para brindarnos luz en medio del apagón de Marvel durante el 2020, producto de la pandemia que generó el coronavirus. Y aunque comparándola con el resto de las producciones que la siguieron quizás sea la menos entretenida, pero en su momento fue una respiración profunda después de estar mucho tiempo bajo el agua.

Sin embargo, más allá de los diferentes gustos, la serie de Scarlet Witch y Vision fue necesaria para contar varios detalles. Además, sirvió para desarrollar personajes y sentar bases para futuras producciones. Es por eso que hay que estar atento a cada detalle que se contó en esta producción exclusiva de la plataforma de Disney Plus.

Entonces, como de costumbre en cada material de Marvel Studios, los detalles están en cada postcrédito. Y aunque hay varios durante los diferentes capítulos, el final siempre es el más misterioso, debido a que no hay nada más para ver hasta que llegue la relación en una hipotética segunda temporada, o quizás la película en la que dicen se va a desarrollar el personaje de Wanda Maximoff.

De esta manera aparece un detalle oculto en esa última escena de Wandavision con el cual los fanáticos están enloquecidos. Nadie sabe que pensar. ¿Se tratará de un torpe error de producción? o en cambio ¿habrá una intencionalidad en este detalle misterioso? Conoce las teorías que publican diferentes usuarios de Reddit publicados en una reseña de CNet.

Detalle oculto en Wandavision

Sobre el final de Wandavision, todos recordamos a Scarlet Witch alejada de la civilización por completo. La hermana de Pietro se fue a una cabaña rodeada de pinos y otros árboles, en la orilla de un lago, a estudiar el Darkhold, conocido también cómo el Libro de los Pecados.

Sin embargo, el secreto no parece estar dentro de la cabaña en la que vemos a la Bruja Escarlata, sino en las afueras cuando la toma nos muestra el hermoso paisaje y nos va llevando hacia dicha locación.

Sobre los árboles se aprecia una sombra y todos los que coinciden en que se trata de algo intencional, aseguran que es Doctor Strange. Recuerden que el maestro de las artes místicas estaba convocado a aparecer en la serie para hacer una presentación previa al desarrollo de su película, que se estrenará el primer trimestre del 2022, Doctor Strange: Multiverse of Madness.

No obstante, cambios del tren ejecutivo de Marvel Studios hicieron que no fuera de esta manera. En concreto, según reseña el portal citado, en su momento Kevin Feige habría quitado al hechicero supremo de la película debido a que “le habría quitado (protagonismo) a Wanda. No queríamos que el final del programa se convirtiera en un producto básico para ir a la próxima película”, dijo.

Doctor Strange en forma astral

En la modificación de la última escena postcrédito, no aparece como tal Doctor Strange. Lo que se aprecia, según la presunción de varios usuarios de Reddit, es el mismo personaje, pero en su forma astral. Pero para que cada quien arme sus propias conclusiones dejamos a continuación dos posteos de Twitter. En uno aparece el video modificado y en el otro una foto señalando hacia donde deben mirar.

También hay que reseñar la opinión de los que no se creen esta modificación. Estos últimos aseguran que se trata de un torpe error de la producción de la serie y es la sombra del helicóptero grabando la escena.