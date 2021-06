Loki – Episodio 3: bajen sus expectativas [FW Opinión]

SIN SPOILERS: el episodio 3 de Loki mantiene un ritmo casi impecable. Aunque el impacto de esta serie para el MCU ahora luce algo incierto.

Loki empezó de manera monumental, borrando el mapa la experiencia original con The Falcon and the Winter Soldier o hasta WandaVision. Todo gracias a que las posibilidades de su planteamiento lucían infinitas y parecían abrir la puerta a las máximas amenazas para la Fase 4 del MCU.

Sin embargo, el segundo episodio repitió algunos movimientos familiares; que comenzaban a lucir potencialmente sospechosos para verse a su modo confirmados ahora con el tercer episodio.

En donde sí, las series de Marvel en el MCU tienen una trama central con personajes e historias que terminan siendo canon. Pero los guiños e intrigas que plantean la semillas de decenas de teorías muchas veces terminan siendo más interesantes y entretenidas que la serie en sí.

Y el tercer episodio, a su modo. Parece que viene a reafirmar esta situación.

La fórmula especulativa se desgasta

WandaVision igual que Loki parecen tener muchas en común. Por lo menos en lo que refiere a la estructura y ritmo de sus historias. En donde la historia del episodio es buena y funcional.

Pero eleva siempre los riesgos, intrigas y emociones en los últimos minutos. Todo con la aparente intención de detonar teorías de interconexión, el anuncio velado de un villano del calibre de Thanos o peor, etc.

Sin embargo luego de superar la espera completa de una semana nos topamos con una trama que sí da continuidad a lo visto en el episodio anterior, efectivamente.

Peo que a la par baja radicalmente las expectativas y potenciales implicaciones para volver a elevar todo en los últimos instantes del cliffhanger.

Quien creíamos era Lady Loki se corrobora ahora como alguien con el nombre putativo de Sylvie.

Hay una revelación casi obvia sobre el pasado de la orientación sexual de nuestro protagonista. Se abren teorías sobre las intenciones reales de la TVA. Y el escenario de un planeta al borde de la destrucción es el pretexto para el cierre intrigante.

Pero fuera de ello se siente como el arribo a la mitad de esta temporada. En una situación donde las respuestas son pocas, la trascendencia de la historia es cada vez más difusa y no sabemos si el final será por lo menos emocionante.

O tal vez simplemente las series del MCU sólo tenían un elenco espectacular. Pero su función real siempre fue generar expectativa y mantener viva la charla.