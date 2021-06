Samsung Galaxy S21 FE habría frenado su producción

Durante prácticamente todo el año se ha mantenido a la comunidad móvil en vilo con respecto al futuro del esperado Galaxy S21 FE. Un terminal que a estas alturas sabemos perfectamente que existe y viene en camino.

Pero que también al mismo tiempo podría sufrir de algunas complicaciones serias por situaciones completamente ajenas a la expectativa y popularidad de esta familia de smartphones.

Y es que al parecer la crisis de escasez de componentes electrónicos habría impactado finalmente el calendario de fabricación de este modelo.

Todo empezó con una publicación borrada por la gente de Electronic Times de Corea del Sur. En donde informaban que la compañía había suspendido la producción de la versión menos costosa del Galaxy S21.

Todo debido a una escasez de procesadores por parte Qualcomm, uno de los proveedores clave de la firma. Pero el reporte partía de un informante interno, por lo que no podía comprobarse y fue borrado poco después.

El orden de los sucesos haría pensar que todo se trataba de un reporte falso o desmentido. Sin embargo los colegas de Bloomberg, habrían obtenido una declaración oficial directa de Samsung abordando el tema.

Si bien no podemos discutir los detalles del producto no presentado, no se ha determinado nada con respecto a la supuesta suspensión de la producción.