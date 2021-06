¿El Samsung Galaxy S21 FE fue cancelado?

Existe algo de incertidumbre por lo que sucederá en la segunda mitad de este 2021 dentro de la industria del smartphone. Todo derivado del inminente desabasto de componentes que habrá y que comienza a liberar sus primeros e inquietantes rumores.

De hecho la más reciente supuesta filtración en torno a ese tema ha mantenido inquietos a muchos. Ya que se afirma ahora que el Samsung Galaxy S21 FE no sólo vería condicionado el volumen de su producción.

Sino que la situación sería más grave con la disponibilidad de componentes. A un grado tal que la línea de producción habría sido detenida por completo para darle prioridad a otros modelos.

Para llegar al punto climático de esta historia es necesario contar todos los hechos en el orden cronológico.

De manera que la bomba explotó primero cuando ETNews (vía 9to5Google) filtró la noticia supuestamente sustentada con fuentes internas de que Samsung habría detenido la producción ya arrancada del Galaxy S21 FE.

El motivo detrás de tal movimiento extremo habría sido la escasez de componentes proyectada para el futuro cercano. En donde el fabricante surcoreano habría decidido sacrificar por el momento este modelo.

Todo con la finalidad de enviar todas la piezas de hardware disponibles a la línea de producción de los modelos de pantalla flexible, que son mucho más robustos y caros en su precio de venta.

Durante horas el rumor reventó en las redes y tras la publicación respaldada de Bloomberg se comenzaban a proyectar los escenarios más extremos para la industria.

Pero Samsung no tardó en salir para hablar sobre el asunto y esta fue su declaración oficial:

Si bien no podemos discutir los detalles del producto no presentado, no se ha determinado nada con respecto a la supuesta suspensión de la producción.