Miitopia review para Nintendo Switch [FW Labs]

Miitopia es uno de esos juegos que usan a los Miis de Nintendo y los ponen en tantas situaciones extrañas y graciosas que es imposible no morir de la risa más de una ocasión. Y es que a pesar de que este juego ya había salido con anterioridad en el Nintendo 3DS, la versión de Switch es una maravilla que debes experimentar.

Gameplay

Miitopia es básicamente un JRPG en todos los sentidos, pues viajarás a través de un mundo de fantasía mientras combates oponentes en batallas por turnos mientras que tienes a un equipo variado de héroes con sus propias habilidades y poderes.

La gran diferencia con los RPG tradicionales es que aquí básicamente solo controlas a tu personaje principal y los demás miembros de tu equipo realizarán ataques y usarán habilidades de acuerdo a lo que crean más conveniente o al nivel de amistad que tengan con otros Mii. Este nivel se puede aumentar al hacerlo tener actividades juntos, como ir a la playa o mirar las estrellas o incluso al hacer que se den regalos unos a los otros. Muy similar a lo que vimos en Tomodachi Life.

Durante tu aventura también podrás tener un caballo dentro de tu equipo principal y este es uno de esos grandes cambios entre versiones, pues es exclusivo de Nintendo Switch.

El caballo también podrá tener todo tipo de actividades fuera de combate con los miembros de tu equipo y si tu nivel de amistad es alto, podrás realizar ataques especiales junto con este, ya sea con ataques básicos o gastando todo tu MP para un ataque definitivo, el cuál varía dependiendo del trabajo que tenga tu personaje.

Como en otros JRPG clásicos, el trabajo de los Mii hará que tengan distintos tipos de habilidad, pero con una gran diferencia, pues al momento de cambiar trabajos, las estadísticas que el personaje haya obtenido se mantienen, lo que da muchas posibilidades en cuanto a crear, por ejemplo, un sanador con un enorme poder de ataque.

Creación de personajes

Este es el punto más fuerte de todo el juego, y no es que el juego sea aburrido ni mucho menos, pero la creación de personajes es lo que hará que te pierdas mucho en este juego, al menos si eres como yo.

Desde el inicio puedes personalizar a los personajes que te acompañarán en tu aventura, pero con muchísimas más opciones de personalización de las que te puedes imaginar, todo gracias a la opción de “maquillaje” pues es aquí en donde puedes crear cosas realmente increíbles.

Desde recrear rostros humanos casi a la perfección en cuanto a realismo se refiere, hasta crear rostros de anime y manga exactamente iguales a como los ves en otros medios. Por ejemplo, si quieres que Goku haga equipo con Shrek y Teddy Fazbear, puedes hacerlo posible, gracias a este maravilloso creador de rostros.

Incluso he llegado a ver que crearon a Ariel, de La Sirenita, dentro de una pecera con un rostro funcional. Literalmente tu imaginación es el límite.

Pero crear el rostro de otros no se limita a los personajes que puedes usar, sino que también puedes crear la cara del villano principal. Pero si en algún momento decides que ya no te gustaron las caras que elegiste, no te preocupes, pues basta con de personaje para que haga el mismo papel y se mantendrán todos tus avances y estadísticas, por lo que no hay problema en cuanto a cambiar rostros ni nada por el estilo.

Otras cosas a tomar en cuenta

El juego en sí, a pesar de ser un RPG, podría considerarse una rara mezcla entre un juego de rol y un juego casual, por lo que podría ser una muy buena manera en que aquellos que se van iniciando en los videojuegos se acerquen a los juegos de rol.

También hay distintas actividades en las que pueden participar más de dos héroes, tales como coreografías, las cuales también dan otra manera de ver a estos.

Otros los de los personajes que puedes modificar son los NPC y enemigos comunes, así que tendrás una aventura muy divertida que podrás revivir con distintos personajes cuantas veces quieras, en serio, es muy bueno.

Claro, y hablando de la música, esta es extremadamente buena y básicamente se te pegará en la cabeza por días.

Conclusiones

En general, Miitopia es un juego muy entretenido y con mecánicas de verdad muy divertidas. Ya sea que quieras pasar un buen rato o que simplemente quieras explotar tu creatividad en el creador de personajes, creo que este título vale muchísimo la pena.

La aventura, diálogos y situaciones en las que pueden encontrarse tus creaciones son extremadamente graciosas y ya tan solo por eso, hace que todo esto valga la pena. No lo dudes y dale una oportunidad.