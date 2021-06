Loki – Episodio 2: ¿hay un nuevo Thanos? [FW Opinión]

SIN SPOILERS: El episodio 2 de Loki, The Variant, viene a plantear de manera sutil algunos potenciales conflictos que podrían insinuar al nuevo villano que releve a Thanos en el MCU.

¿Qué hay para el Universo Cinematográfico de Mavel (MCU) después de Avengers: Endgame? La pregunta tiene ahí flotando en el aire por bastante tiempo sin una respuesta clara.

Y el estreno de WandaVision sólo vino a plantear más dudas sobre lo que podría verse en las siguientes películas de esta inmensa franquicia. Todo gracias a las toneladas de teorías que en mayor o menor medida se han venido desmintiendo en parte.

Ahora con Loki se vienen planteando nuevas amenazas y potenciales enemigos que por fin parecen aclarar un poco la magnitud del peligro que se avecina. Y de ser cierto sería un peligro tan grande como Thanos, o mayor.

Hoy toca empezar a hablar de ello, todo gracias al segundo episodio de esta producción inesperadamente emocionante.

Loki: La Variante es la clave

La serie de Loki ha sido tal vez la más esperada de todas las anunciadas como exclusiva para Disney Plus. No sólo por la popularidad del personaje, sino por las implicaciones que su existencia conlleva para resolver buena parte de los cabos sueltos dejados en Endgame.

Es por ello que hemos decidido reseñar cada domingo los 6 episodios de esta serie. Dejando este margen prudente de días entre su estreno y la publicación de la presente nota de opinión.

Ya que, como bien intuimos, conforme más avance la trama más indispensable se volverá aludir a ciertos detalles de la trama.

The Variant, el segundo capítulo, toma inspiraciones directas de Se7en, donde Loki y Mobius hacen esta parece de detectives diametralmente opuestos para cazar al criminal que podría ser una amenaza mayor que lo que creíamos.

El episodio es casi impecable, no tan bueno como el primero, pero lo suficientemente redondo como para mantenerte al filo del asiento hasta el final, donde por fin descubrimos a quién están persiguiendo nuestro protagonistas.

Qué implica el final del episodio 2

Aquí es necesario hablar con spoilers. Así que están advertidos.

En el capítulo comprendimos más la función de la Time Variance Authority (TVA), los riesgos y la presencia de multiversos mediante diversas líneas temporales.

Lo que conecta directamente con lo que ya se vio en WandaVision y parece tender otro puente hacia Doctor Strange in the Multiverse of Madness. El inicio de la serie especulaba sobre el propósito del robo masivo de las cargas de reinicio del tiempo.

Pero vemos que la intención de todo el plan de La Variante, que es nada más y nada menos que Lady Loki, tiene el objetivo de bombardear la línea de tiempo rectora actual para colapsarla.

Miss Minutes ya marcó la ruta de los peligros potenciales que implica el ataque masivo que vimos al cierre del episodio.

Ya que cada evento Nexus si no es contenido crearía ramificaciones alternas “hacia la locura”, poniendo en riesgo que surja una guerra de multiversos.

Esto abre de lleno la posibilidad de que Kang el Conquistador pueda ser el siguiente gran villano del MCU.

Pero ya habrá ocasión para hablar a profundidad de él. En el momento que Loki confirme que está por ahí presente. Antes de que Disney Plus haga algo como lo de Mephisto.