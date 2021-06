Loki – Episodio 1: WandaVision era apenas el calentamiento [FW Opinión]

SIN SPOILERS: vimos el primer episodio de Loki, la serie exclusiva de Disney Plus y hay BASTANTE para comentar.

Luego de un largo periodo de sequía, tras el cierre de The Falcon and The Winter Soldier, Disney Plus por fin ha liberado el primer episodio de una de sus series más esperadas: Loki.

La expectativa en torno a esta producción ha estado por las nuevas. Se trata de uno de los personajes más queridos del Universo Cinematrográfico de Marvel (MCU), con uno de sus mejores actores.

A la par que Avengers: Endgame había dejado un cabo suelto enorme con respecto a su destino y aquí por fin obtendríamos algunas respuestas. Sin abordar detalles concretos o reveladores de la trama, aquí unos comentarios básicos.

Loki en resumen: deja de leer y vela

La promesa medular cuando Disney Plus anunció sus series exclusivas de Marvel era que conectarían directamente con la trama del MCU y que incluso germinarían las bases para las futuras Fases.

Esto se había logrado de manera más o menos irregular con la serie de Falcon y en WandaVision tuvo su momento de mayor interconexión hasta la recta final de la temporada.

En cambio, aquí con Loki y su primer episodio, Glorious Purpose, conocemos la magnitud, proyección e implicaciones del planteamiento desde el primer minuto. Dejándonos completamente enganchados hasta el último segundo.

Hay una cantidad brutal de detalles que marcan las bases tentativas de conexión con otras sagas y personajes del MCU, dejando más obvia que nunca la secuencia planeada originalmente con estas series.

En donde The Falcon and the Winter Soldier sería el primer estreno, muy de la mano con Black Widow, para luego dar paso a WandaVision y Loki.

De hecho la correlación entre ambas series es más que visible en este primer capítulo y conecta también indirectamente con el mundo de Doctor Strange.

Lo que en mayor o menor medida detonara infinidad de teorías especulativas sobre cómo podría evolucionar la trama hacia los últimos episodios.

Una mezcla inesperada

Glorious Purpose tiene un ritmo impecable. La actuación de Tom Hiddleston es admirable al llevar la transición del matiz solemne y siniestro del personaje de Loki a ser ahora una caricatura cómica, absurda y muy vulnerable.

Cambio más que necesario para el planteamiento de esta nueva historia, que luce como una mezcla extraña de Rick & Morty con Doctor Who, The Silence of the Lambs, Zodiac y hasta Catch Me If You Can.

La combinación puede sonar excesivamente rara pero funciona bastante bien en la ejecución y plantea, al parecer, las bases para el potencial mayor villano de la Fase 4 del MCU.

Loki estrenará cada miércoles un nuevo episodio a través de Disney Plus, con una duración variante pero cercana a los 40-60 minutos. En total tendrá seis capítulos.