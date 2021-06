Estados Unidos tendría más armas y nuevas religiones si se confirma la existencia de extraterrestres

Por muchos años se ha especulado la existencia de seres de otros planetas y se cree que el gobierno de Estados Unidos podría estar ocultando la verdad sobre estos hechos en el Área 51.

Incluso, recientemente se han dado a conocer algunos videos muy interesantes que muestran objetos voladores no identificados, los cuales han sido confirmados como reales por parte del gobierno de Estados Unidos, aunque no dicen que sean de origen extraterrestre, sí confirman que son objetos que no se han identificado y que podrían ser cualquier cosa.

Lo más curioso de todo esto es que nunca antes se había visto algo de esta magnitud, pues los archivos secretos del gobierno siempre eran negados o no se comentaba nada sobre ellos.

Pero parece que tenemos ahora más información sobre la vida extraterrestre gracias a una declaración del ex presidente de Estados Unidos: Barack Obama.

Estados Unidos no sería lo mismo

Hace no mucho tiempo se llevó a cabo un evento en Internet en donde se invitaba a todo el mundo a hacer un ataque frontal al Área 51, la instalación militar ultra secreta más famosa del mundo. Ante esto, se declaró que el gobierno de ese país no se tocaría el corazón para detener a cualquier cosa que pudiera ser una amenaza para la seguridad del país. Dando a entender que si las personas se hubieran ido en contra de estas instalaciones militares, no dudarían en abrir fuego en contra de civiles sí es que estos intentaban llegar a las instalaciones.

Parece que a partir de eso, hemos visto mucha más información sobre extraterrestres de parte del gobierno de EEUU, tanto así que Obama mismo decidió decir algo al respecto, un mensaje que no confirma la existencia de seres de otro mundo, pero que es bastante interesante lo que este dice, pues parece que realmente lo ha estado pensando por un largo tiempo.

Durante una entrevista que Barack Obama dio para The New York Times, este declaró que, en caso de que el ser humano supiera por hecho que los extraterrestres son reales, Estados Unidos cambiará muchísimo, y tal vez para mal.

De acuerdo al ex presidente, EEUU comenzaría a invertir muchísimo más dinero en armas para defender al país de la posible amenaza que podría existir con seres inteligentes que se quieran apoderar del planeta. Pero las armas obviamente no solamente las compraría el gobierno, sino la población misma.

Otra de las maneras en que cambiaría el país, sería con la creación de nuevas religiones basadas en las ya existentes y que se verían afectadas por el conocimiento de vida fuera del planeta. Obviamente, también se crearían algunas religiones basadas en los nuevos seres.

¿Por qué esto sería malo?

La diferencias de creencias han demostrado ser muy marcadas en el mundo, pero sobre todo en EEUU, pues ese es un país extremadamente nacionalista y muy religioso, cristianos en su mayoría.

En caso de que se crearan nuevas religiones o que los extraterrestres se parezcan a nosotros, el incremento de las armas solamente haría que la violencia incrementara a niveles nunca antes vistos. Se volvería a una quema de brujas sin par, pues cualquier persona podría acusar a otra de ser de una u otra religión y sin dudarlo, serían eliminados.

Tal vez el gobierno sabe todo esto y es gracias a ello que ha mantenido en secreto cualquier información que pudieran tener sobre la existencia de seres extraterrestres. Incluso eso podría explicar la razón por la que han empezado a soltar información a cuenta gotas, tal vez a manera de ver la reacción de la población antes estas noticias y ver si es que los peores temores se podrían hacer realidad.

Al final, es probable que nunca sepamos nada certero sobre este asunto, pero algo parece que se está preparando y tal vez sea buena idea ir preparándonos mentalmente para todo eso.