E3 2021: todo lo que Ubisoft presentó en su conferencia

La conferencia del E3 2021 de Ubisoft ya llegó a su fin y pudimos ver cosas muy interesantes en esta, así que a continuación te presentamos todo lo que se anunció en esta importante conferencia del evento más grande de videojuegos del año.

Rainbow Six Extraction

Se muestra el tráiler de presentación y gameplay de este juego multijugador. Se estrenará el 16 de septiembre de 2021.

Rocksmith+

Se mostró un nuevo tráiler del juego que permite aprender a tocar guitarra por medio de la consola y de tu celular, sin equipo adicional. Tendrá una suscripción pagada con muchas canciones de distintos artistas y juegos de Ubisoft. Ya hay una Beta abierta desde ahora en la página oficial.

Riders Republic

Más detalles sobre el juego además de gameplay. Puedes ganar puntos por muchas cosas, hasta por ver el paisaje. Puedes montar una bicicleta de helados, jet packs y muchos otros vehículos. Se estrenará el 2 de septiembre de este año.

Rainbow Six Seige

Se anuncia que pronto llegará el Crossplay y Cross-progression a este juego.

Trackmania

Se anuncian nuevos efectos y nuevos objetos para la creación de mapas.

Brawhalla

Llegarán las cuatro tortugas ninja como personajes a elegir dentro de este juego de peleas.

Watchdogs Legios Bloodline

Podemos jugar con personajes de las aventuras anteriores.

Ghost Recon Breakpoint

Llegarán sorpresas para este titulo por su 20 aniversario, aunque no se especificó lo que será.

Just Dance 2022

Se anuncia con 40 nuevas canciones y coreografías. Saldrá a la venta el 4 de noviembre de este año.

Assassin’s Creed Valhalla

The Siege of Paris será el segundo DLC que llegará a este juego, centrándose en una importante época para los vikingos. Traerá nuevas habilidades, nuevos enemigos y mucho más. Llega este año.

También tendremos una nueva expansión. En este Discovery Tour Viking Age podrás jugar como personas normales en el periodo de los vikingos para descubrir más sobre esa época y su historia.

Mythic Quest

Nueva serie para Apple+ (Junio 25)

Werewolves Within

Nueva película de suspenso, terror y comedia de parte de Ubisoft. (Junio 25 en cines y streaming)

Far Cry 6

Nuevo tráiler de historia. Se presenta también el Season Pass en donde manejas a los villanos de la serie de Far Cry. Far Cry 3 Bloodragon también estará disponible en el Season Pass. No hay más detalles al respecto.

Mario + Rabbids Sparks of Hope

Se muestra tráiler de historia y de gameplay, además de que se adelanta que este verá la luz en el año 2022.

Avatar: Frontiers of Pandota

El videojuego basado en la exitosa película de Jame Cameron muestra sus primeras señales de vida, con un tráiler cinemático que nos presenta el conflicto entre seres humanos y navis. No se mostró gameplay pero se dijo que se estrenará en el año 2022.

Eso fue todo lo que se presentó de parte de Ubisoft, y como podemos ver, son cosas realmente interesantes, sobre todo el nuevo juego de Mario + Rabbids Sparks of Hope, pues es una secuela que hemos estado esperando desde hace mucho tiempo y realmente estamos muy emocionados por saber más de esto dentro de poco.

Así que ahora tendremos muchos juegos y actualizaciones nuevas que esperar, pues parece que nos espera un año 2021 y un 2022 bastante agitados y emocionantes en cuanto a juegos se trata. También nos faltan muchos eventos aún por cubrir y ten la seguridad de que te haremos llegar todas las novedades del E3 2021 en cuanto se anuncien, así que no te despegues de nuestras redes sociales y nuestra web para estar al tanto de todo lo que puede llegar de parte de más compañías aún. Realmente es un gran momento para ser gamer.