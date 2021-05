Resident Evil Village: crean mod de Lady Dimitrescu para Bloodborne

Cuando se anunció Resident Evil Village, todos nos volvimos locos por mover tacones, pero una de las más importantes de todas fue por la presentación de unas villanas que se robaron el corazón de todos los fans.

De entre todas las mujeres vampiro que vimos en el juego, las que logró ganarse más seguidores fue sin duda Lady Dimitrescu. Siendo una mujer vampiro de casi tres metros de altura y muchas curvas, esta villana se ganó un lugar especial en los corazones de los gamers y de aquellos que nunca habían tocado un control también.

Es por eso que podemos ver ya algunos mods hechos para Resident Evil Village en donde se nos deja interactuar con Lady Dimitrescu de maneras en que no se tenía pensado originalmente, pero el mod que veremos aquí no es del juego de Capcom, pero sí es de la mujer vampiro.

Y es que podemos ver a alguien que decidió meter a nuestra vampiresa favorita dentro del juego de terror cósmico de FromSoftware. Sí, la locura Dimitrescu parece no tener final y los fans parecen no querer dejar que el fenómeno de esta señorita se termine.

Bloodborne x Resident Evil Village

Bloodborne es un videojuego creado por FromSoftware que nos presenta un mundo oscuro y aterrador pero bello, en donde tomamos el papel de un cazador que debe derrotar a monstruos lovecraftnianos mientras intentamos no perder la cordura o la vida.

A pesar de que no es considerado propiamente un juego de terror, este juego nos puede aterrar de muchas maneras, lo que lo hace perfecto para un personaje poderoso y oscuro como lo es Lady Dimitrescu.

Es por eso que el canal de Youtube llamado Garden of Eyes decidió dejar pelear a Lady Alcina Dimitrescu y a Lady Maria of the Clocktower dentro de Bloodborne.

No es un combate en el que un jugador tome participación, pero si es un combate realmente interesante qué debes ver si es que realmente eres un fan de estos dos juegos, básicamente es como una Death Battle pero dejando a ambos personajes pelear a muerte a lo largo de tres rounds.

Este es un caso especial, pues por lo general, Garden of Eyes hace que dos jefes de Bloodborne se enfrenten, así que la señorita Dimitrescu se puede contar como un invitado muy especial. Un invitado que logra llevarse la victoria en este interesante encuentro.

¿Por qué la aman tanto?

No es extraño que el diseño mismo de un personaje, ya sea, femenino o masculino, llame la atención de los fans al grado de ser uno de los puntos de venta más importantes de algunos juegos. Y es que no es un secreto que el ser humano, cuando se siente físicamente atraído hacía algo, tiende a gastar más dinero en ello. Si no me creen, tan solo vean todos los casos de éxito que ha habido gracias a plataformas como OnlyFans. Es obvio que el sexo vende y en los videojuegos no es distinto en absoluto.

La última vez que pasó eso, según recuerdo, fue con Nier Automata, todo gracias al diseño de la protagonista 2B. Gracias a que los fanáticos se enamoraron perdidamente de este androide, es que el juego gozó de una gran popularidad y se habló mucho de este juego.

Lo mismo ocurre en este caso, pues a pesar de que Lady Dimitrescu es muy distinta a 2B, es su diseño y estilo, muchas personas se enamoraron de ella (y claro, de sus hijas) y esto sirvió como un punto fuerte de venta para Resident Evil Village.

Ahora solo queda esperar a ver con qué otro personaje se repite este interesante fenómeno.