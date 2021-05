Nintendo Switch: rumores apuntan a que Apple trabaja en una consola similar

La consola Nintendo Switch ha resultado ser todo un éxito para Nintendo y es que su particularidad de ser una híbrida entre consola de sobremesa y consola portátil de videojuegos la hace única en el mercado. Es por eso que parece que Apple se encuentra preparando algo especial que tomaría como inspiración la consola misma de la Gran N.

A continuación te diremos todo lo que sabemos de esta consola e la que posiblemente está trabajando Apple en estos momentos, eso sí, tratándose de los creadores del iPhone, no puedes esperar a que esta consola sea barata en absoluto, así que hay que ir pensando en eso desde antes incluso de saber de lo que podría ser capaz.

Ahora sí, vayamos de lleno a todo lo que se sabe de esta consola que también sería híbrida de alguna manera u otra.

Apple quiere una Nintendo Switch propia

Sabemos que Apple no es un sinónimo real de videojuegos, pues no hay realmente muchos juegos que se pueden jugar en estos equipos de computo, y en caso de que se puedan jugar, no siempre corren de la mejor manera.

Esto cambia un poco cuando nos vamos al iPhone, en especial las versiones recientes, podemos encontrar una gran cantidad de juegos disponibles para este equipo de telefonía. Pero tener un celular para jugar no es suficiente para poder sacar provecho real de todo lo que se encuentra en el mercado. Es decir, querer jugar títulos como Resident Evil Village es imposible en un celular, a menos que tengas algunos servicios adicionales.

Es por eso que saber que Apple está intentando incursionar en los videojuegos de nuevo es algo muy interesante, y decimos de nuevo porque esta consola que se dice que podría estarse trabajando en estos momentos, no es la primera consola que intenta hacer Apple.

Pero esta consola, de acuerdo a los rumores que están circulando en línea, no solamente sería híbrida como la Nintendo Switch, sino que tendría un GPU de alto desempeño y, más impresionante aún, tendría compatibilidad con ray tracing.

También se dice que actualmente están en negociaciones con Ubiosft para llevar sus juegos a esta nueva consola. Todo suena realmente muy bonito y espectacular pero ¿Qué tan creíble es este rumor? Pues, si bien no se ha confirmado nada, parece que la persona que filtró la información proviene de Corea y no hay mucha más información sobre este filtrador.

Así que es mejor no emocionarse por nada de esto por el momento, pues hasta que no se verifique nada de esto, no podemos cantar victoria.

Un intento previo podría ser al clave

Para muchas personas es difícil creer que Apple esté intentando crear una consola de videojuegos, pues actualmente no hay indicios de que se hayan interesado en algún momento hacer todo esto, pero vaya que sí lo hay y la consola se llevó a cabo.

En 1996, la empresa de la manzana mordida hizo una colaboración con Bandai, se lanzó una consola de videojuegos llamada Apple Pippin. Esta consola no se logró comercializar de la manera correcta y prácticamente se lanzó al mercado muerta.

Esto ocurrió por una serie de problemas, principalmente el hecho de que, en lugar de promocionarse como una consola de videojuegos, que es básicamente para lo que fue creada, se promocionó como una computadora personal, pero en vista de que era realmente inferior a los demás equipos de Apple, era obvio que nadie querría comprarla.

Pero fuera de la falta de promoción, el hecho de que por ese entonces Bandai estaba por unirse a Sega, pero al final no pasó nada, y en vista de que Steve Jobs estaba regresando a la empresa, la producción y marketing de la Apple Pippin simplemente no entraba en los planes de nadie y mucho menos en el mercado de videojuegos dominado por las consolas Sega Saturn y Sony PlayStation.