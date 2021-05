Cyber-Shadow Review para Nintendo Switch [FW Labs]

Cyber Shadow es una completa carta de amor a los los juegos de acción de antaño, no solamente por sus visuales retro, sino por la manera en que este se juega. Básicamente siendo un juego de Ninja Gaiden pero con algunos cambios significativos que lo vuelven único, pero también con una funcionalidad especial para Nintendo Switch.

Gameplay

Como lo mencioné antes, Cyber Shadow es muy similar en su jugabilidad a Ninja Gaiden, lo que quiere decir que tiene un nivel de dificultad elevado para los jugadores casuales, pues hay una gran cantidad de enemigos que debes enfrentar desde el inicio.

Para poder atacar cuentas con una espada y habilidades adicionales como poder lanzar estrellas ninja o atacar con un golpe de fuego vertical, por ejemplo. Estas habilidades adicionales tienen un límite en su uso, pero puedes rellenar la barra de estas al consumir botellas azules que los enemigos dejan caer al ser derrotados. De igual manera, puedes recolectar dinero que te ayuda a mejorar los puntos de control que te encuentras a lo largo de los escenarios. De esa manera, cuando llegas a estos puntos, puedes recuperar tu salud, tu energía de ataques especiales y un objeto especial.

Curiosamente, es aquí cuando puedes notar que este juego es muy distinto a lo que vimos en Ninja Gaiden para NES. Cada que pierdes una vida puede reiniciar desde un punto de control. Por lo que morir es solo un pequeño contratiempo que no recibe un castigo significativo.

Otras de las cosas que lo hacen diferente a Ninja Gaiden es que los enemigos no reaparecen una vez que han sido derrotados, pues en los juegos de NES estos reaparecían al salir de la pantalla, complicando aún más el juego.

En general, no es un juego difícil para todos quienes adoran los títulos de este estilo y para los fans de Ninja Gaiden, pero los jugadores casuales podrían encontrarlo complicado.

Historia

La historia nos presenta a un ninja robótico llamado Shadow que es despertado durante un periodo de recuperación para que detenga un Apocalipsis cibernético que amenaza con acabar con la humanidad.

A medida que avanzas podrás conocer más sobre esta amenaza y sobre los peligros que Shadow corre por haber despertado antes de tiempo, así como ir recolectando información del pasado de nuestro personaje principal al dialogar con jefes y enemigos distintos, así como con el robot que te despertó en el inicio.

Desde el inicio también podrás ver unas cinemáticas muy interesantes que te llenan de información a medida que avanzas más.

Otras cosas a tomar en cuenta

Hablando de las cinemáticas, estas presentan un muy bien trabajado pixel art que no solamente nos llena de nostalgia a todos quienes vivimos la experiencia de Ninja Gaiden original, sino que le da un toque único a este título.

La música también está llena de nostalgia y es una maravilla retro/futurista, con una combinación de estilos de juegos retro y sonidos clásicos.

También cabe mencionar que Cyber Shadow es compatible con figuras Amiibo, pero no con todas las figuras, sino que solo son compatibles con los Amiibo de Shovel Knight al ser de la marca Yacht Club Games. Así que si no tienes Amiibos de cualquier otro tipo, no puedes usarlos en este juego, literalmente solo los de Shovel Knight.

Conclusiones

Sinceramente, este es un gran juego independiente que merece toda tu atención si es que te gustan los títulos de acción retro, en especial si es que te gustan los juegos clásicos de Ninja Gaiden.

A diferencia de los juegos de Ninja Gaiden, este juego se siente mucho más accesible en todos los sentidos, lo cual podría hacerlo demasiado fácil para aquellos jugadores veteranos, pero hace que esta formula sea más accesible para un público general.