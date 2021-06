Curiosity entrega nuevas imágenes de Marte en las que se ven inusuales días nublados

Científicos de la NASA y otras agencias espaciales mantienen la constante exploración sobre Marte. Lo hacen a través de diferentes rovers y sondas espaciales que orbitan el planeta rojo. En consecuencia, hay frecuente información nueva sobre uno de los “cercanos” vecinos de la Tierra. La más reciente tiene que ver con una imagen que muestra un clima inusual o poco conocido del territorio marciano. Se trata de días nublados, algo que generó y al mismo tiempo confirmó algunas teorías de este cuerpo rocoso.

Según lo reseña el portal Engadget, la agencia espacial compartió imágenes de nubes a las que calificaron como brillantes. Las mismas, en principio y según los más recientes análisis, estarían generadas gracias a cristales de hielo que reflejan la luz.

Detallan en el mismo portal que la agencia espacial informa que comenzaron a aparecer los radares y cámaras de Curiosity aproximadamente a finales del mes de enero. En principio, generó muchas dudas debido a que Marte es un planeta con una atmósfera muy delgada. Por lo tanto, el hecho de que haya días nublados, pone a los científicos a meterse de cabeza en los libros y a revisar el comportamiento del planeta rojo.

Detallando la información que captaron del Curiosity, los científicos de la NASA expresan que estas nubes pasaron flotando a una altura aproximada de 60 mil metros. Las ubicaron por encima de las nubes de hielo de agua, que anteriormente han teorizado del planeta. Existe la remota posibilidad que su formación sea de hielo seco. Es decir, según la investigación posterior a su imagen, que sean formadas por dióxido de carbono congelado.

La NASA notó que tenía dos formas de ver las nubes que pasaron por encima del Curiosity, en su recorrido por Marte. Una de las cámaras, la que captura imágenes en blanco y negro, resulta mucho más fácil para registrar las nubes. Las ve con más facilidad, explica el portal citado.

Sin embargo, con la cámara que está instalada en el mástil, se reproduce imágenes a color. Entonces, gracias a esta importante función se apreciaba mejor el brillo. De esta manera, los expertos que exploran este planeta sostienen que Marte es un mundo con un clima dinámico. Es decir, que se mantiene en constante movimiento y suele ser cambiante.

“Si ves una nube con un conjunto de colores pastel relucientes, es porque las partículas de la nube son casi idénticas en tamaño. Eso suele suceder justo después de que las nubes se hayan formado y hayan crecido todas al mismo ritmo”, dijo Mark Lemmon, científico atmosférico del Instituto de Ciencias Espaciales en Boulder, en Colorado, según lo reseña el portal del Laboratorio de Propulsión a Chorro, de la NASA (JPL).

