Qualcomm prepararía con Leica un nuevo procesador Snapdragon

Cuando pensamos en Qualcomm lo primero que viene a nuestra mente es su familia de procesadores Snapdragon. Curiosamente casi el mismo principio aplica para Huawei y sus cámaras con lentes Leica, aunque sean compañías completamente distintas.

Durante años hemos sido testigos de esta alianza que constituye uno de los elementos de mayor fortaleza para el fabricante chino, ya que la calidad fotográfica es indiscutible y muy por encima del promedio.

Sin embargo esa relación podría estar a punto de entrar a una nueva etapa. Ya que ha surgido el rumor explosivo de que Leica podría estar preparando un procesador Snapdragon con la gente de Qualcomm.

El buen leaker Roland Quandt fue el encargado de soltar la bomba junto con una ola de reportes en torno a los nuevos procesadores desarrollados por el fabricante.

Habla del nuevo modelo rebajado del Snapdragon 888 que no tendrá soporte para redes 5G pero sería distinto al Snapdragon 870 por estar basado en el proceso de 5 nm.

Pero entre todo lo que dijo lo que se robó todos los reflectores fue dijo sobre el nuevo prototipo SM8450, conocido bajo el nombre clave de Waipio.

Qualcomm is already busy testing samples of the SM8450, next year's top phone SoC. Codename is "Waipio", once more named after a place in Hawaii: https://t.co/9Y264lGzwG

— Roland Quandt (@rquandt) March 8, 2021