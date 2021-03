Un meteorito explota en Estados Unidos: tenía la potencia de 200 kilos de TNT

La tranquila noche de Vermont, en Estados Unidos, se vio alterada por la explosión de un meteorito, causando un ruido tremendo.

Un meteorito surcó el cielo nocturno de Vermont, en Estados Unidos. Además de generar un espectáculo de luces, causó un ruido tremendo por la explosión al atravesar la atmósfera.

Más allá del susto, no dejó daños en ninguna localidad del estado ubicado en el noreste del país.

De acuerdo con los expertos, el paso explosivo del meteorito liberó el equivalente a 200 kilos de TNT. Pesaría 4.5 kilogramos y mediría unos 15 centímetros de diámetros.

¿A qué velocidad pasó? Aproximadamente a unos 19 kilómetros por segundo. Sí, por segundo. Fueron casi 76 mil kilómetros por hora.

El Observatorio de Meteoritos de la NASA señaló que “el objeto probablemente era un fragmento de un asteroide”. Al entrar en la atmósfera, la presión se elevó en su parte frontal, mientras que un vacío parcial se formó detrás de él.

La presión delantera y trasera superó su fuerza estructural, fragmentándose la roca de forma violenta.

Según la NASA, la ola de presión sacudió los edificios y generó el sonido potentísimo.

Los testigos del meteorito de Vermont

Más de 100 testigos presenciaron el paso del meteorito. Una estación de noticias local reportó llamadas desde varias partes del estado. Allí describían la fuerte vibración a medida que la roca pasaba por el cielo.

“Tuve la suerte de escucharlo y verlo junto al río Missisquoi”, indicó Chris Hotic, que comentó en el post de Facebook de la NASA. “Fue un sonido apresurado que me hizo mirar hacia arriba en el momento justo. Extremadamente brillante y absolutamente espectacular”.

En los comentarios del post hubo testigos que vieron la roca desde Saratoga, en el estado de Nueva York; en el Quebec canadiense y en Watertown, Massachusetts.

La onda causó pequeños “temblores” que pudieron ser recogidos por instrumentos sísmicos en la zona.

“Algunos fuegos artificiales, cortesía de la madre naturaleza”, señala la NASA en su publicación.

Muchas personas mostraron en redes sociales lo que pudieron presenciar. Por ejemplo, Jeremy LaClair enseñó un video de una webcam.

For anyone who was wondering about the big boom / meteor earlier today in #btv #vermont , I dug through some webcam footage and found this on the WCAX / BTV Airport webcam- watch the upper left. pic.twitter.com/oyVLSoVahP — Jeremy LaClair (@JeremyLaclair) March 8, 2021

Otra usuaria, Avery Heart, indicó su impresión al ver la roca surcando el cielo de Vermont.

A meteor traveling at 47,000 mph was seen over my childhood home on Vermont. And yes, I am bragging just a little. — Avery Heart (@averyheartgirl) March 9, 2021

También Emily vio la bola de fuego que cayó desde el cielo, "con un sonido de locos": "Estábamos asustadas".

Ok i saw a fireball fall from the sky today (aware i sound insane) and finally other people are talking about it on social media and THANK god bc leila and i were scared we were losing it. #Vermont #fireball #meteor — emily (@kier802) March 8, 2021

Did anyone else in Central Vermont hear a loud sound and feel the earth rumble around 5:50 today? #meteor #earthquake — Susan Koch (@SusanKochVT) March 8, 2021

Tanto Susan Koch como Cheyanne pudieron escuchar la explosión. De hecho, el hermano de la segunda usuaria le apuntó que era un meteoro atravesando la atmósfera. "Todavía no pienso que sea eso", dice, "pero resultó ser escalofriante, porque mi casa tembló".